Le vacanze natalizie si avvicinano e finalmente siamo un po’ più liberi di viaggiare in diverse parti del Mondo. Questo poi è il momento giusto per organizzare anche solo un weekend fuoriporta per avere una vasta scelta tra le mete. Non solo, anche per risparmiare qualcosina facendo comunque il nostro viaggio dei sogni.

Abbiamo già visto come acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono. Se non sappiamo proprio scegliere dove andare questo è il metodo migliore per viaggiare. Però se il nostro sogno è di visitare il Paese di Babbo Natale non possiamo che andare in Lapponia.

Regaliamoci una vacanza da favola e assolutamente low cost nel circolo polare artico con questi pratici consigli

La regione della Lapponia è situata a nord della Finlandia ed è composta da 6 distretti o subregioni. Il capoluogo è proprio Rovaniemi, un’oasi nel cuore della natura artica selvaggia. Situata a circa 7 chilometri a sud dalla linea del circolo polare artico è la residenza ufficiale di Babbo Natale.

Un posto magico dove le fiabe diventano realtà, ricco di attività da fare e paesaggi innevati mozzafiato. A 8 chilometri dal centro della città di Rovaniemi c’è il Villaggio di Babbo Natale. Una meta da non perdere per tutte le famiglie, dove visitare anche la grotta di Babbo Natale, la caverna segreta SantaPark. Però non solo luoghi a tema Natale, anche orsi polari, escursioni in motoslitta, gite con renne e husky. Per non parlare dell’aurora boreale, spettacolo mozzafiato a cui assistere se siamo fortunati.

Come raggiungere questo posto incredibile senza spendere una fortuna? Ecco l’itinerario perfetto che ci farà risparmiare tanti soldi che possiamo investire nel soggiorno o nelle attrazioni. La prima cosa da fare è prenotare un volo per Helsinki. Controllando tra le varie compagnie aeree al momento ci sono sconti incredibili. Ad esempio per il 9 dicembre Ryanair da Bergamo da 13 euro a 36 euro circa. Oppure con Finnaair a 71 euro per viaggiare comodamente nel pomeriggio.

Come proseguire

Una volta arrivati a Helsinki il modo migliore di raggiungere Rovaniemi è in treno. Il viaggio dura 8 ore ma possiamo ammirare tutte le bellezze del paesaggio innevato. Cercando su Google il sito delle ferrovie finlandesi “vr.fi” e selezionando “Trains” potremo acquistare il biglietto. Il costo del viaggio in treno va da circa 35 euro a 50 euro, dipende molto dall’orario. Però selezionando le giuste offerte con meno di 200 euro andata e ritorno saremo in Lapponia.

Insomma, regaliamoci una vacanza da favola e assolutamente low cost nel circolo polare artico con questi pratici consigli. Prima di recarci in una qualsiasi località fuori dall’Italia controlliamo sempre le disposizioni vigenti. Consultando il sito “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale avremo tutte le informazioni aggiornate.

