Per qualcuno sembrerà ancora presto per organizzare le vacanze natalizie. Un po’ come quando ci sentiamo dire “Cosa fai a Capodanno” e siamo ancora ad ottobre. In realtà però se vogliamo accaparrarci offerte incredibili non possiamo fare altro che organizzarci con largo anticipo. In questo modo potremo goderci le vacanze in posti bellissimi a prezzi modici.

Abbiamo già visto dove andare se amiamo piste innevate e paesaggi mozzafiato, ma se invece vogliamo vivere al massimo l’atmosfera natalizia ecco delle idee.

Ecco 5 splendide città europee in cui passare delle magiche e indimenticabili vacanze di Natale

Ci sono alcune città europee che sembrano uscite da un presepe durante il periodo natalizio. Luminarie in ogni angolo, slitte di Babbo Natale con tanto di renne giocattolo o casettine in legno. Prendendo un aereo a prezzi low cost ormai si può arrivare ovunque senza troppe ore di viaggio.

Per le vacanze natalizie oggi proponiamo 5 mete una più bella dell’altra. Cominciamo con Varsavia, la capitale della Polonia si illumina a giorno per tutto il periodo invernale. Migliaia di luci che coprono diversi chilometri donano al centro storico una bellezza senza precedenti. Se vogliamo ammirare questo spettacolo visitiamola dopo il 6 dicembre.

Passiamo poi a Praga, città che sembra uscita proprio da un film natalizio. Neve e freddo non sono molto clementi, quindi meglio coprirsi bene e portare sciarpa e cappello. Tra le stradine del centro è possibile visitare e acquistare nei mercatini, ammirando la bellezza di ogni angolo.

Spostandoci più a nord come non menzionare Copenaghen, la capitale della Danimarca. La città si veste a festa nel periodo invernale, offrendo tante attività per grandi e piccini. Non mancano le luminarie, i mercatini e le piste di pattinaggio, ma una tappa obbligata è sicuramente Tivoli. Il parco divertimenti in pieno centro offre divertimento per grandi e piccini.

La magia del Natale in due località

Finiamo con Salisburgo e Zurigo, due mete sicuramente più vicine all’Italia. Entrambe le città durante il periodo di Natale si trasformano in piccoli villaggi da globo di neve. Mercatini, decorazioni e illuminazioni la fanno da padrone. Anche queste città inaugurano con anticipo il periodo natalizio, già da fine novembre ci si potrà immergere completamente nell’atmosfera di Natale.

Ed ecco 5 splendide città europee in cui passare delle magiche e indimenticabili vacanze di Natale. Ricordiamo sempre di consultare il sito Viaggiare Sicuri del Ministero prima di prenotare. Così conosceremo tutte le eventuali restrizioni o documenti da compilare per entrare in un’altra nazione. Se invece preferiamo rimanere in Italia sono tante le città che vale la pena visitare. Prima tra tutte la Città Eterna, Roma nasconde dietro ogni angolo bellezze che lasciano senza fiato.