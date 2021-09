Gli anfibi sono una di quelle calzature intramontabili che ognuno di noi custodisce gelosamente nell’armadio sperando che un giorno tornino di moda. Ebbene, quel desiderio si è avverato. Gli anfibi sono in grande tendenza già dall’anno scorso, e quest’autunno lo saranno ancora di più. Ecco le ultimissime tendenze anfibi 2021 per un look sempre attuale.

Gli anfibi sono delle calzature stringate, solitamente in pelle, che arrivano poco sopra la caviglia. Non hanno tacco e sono comodissime per qualunque occasione: dalle lunghe passeggiate ad occasioni più formali, se si vuole dare un’aria più sbarazzina. La suola è in gomma. Queste calzature sono di origine militare, ma piano piano si sono diffuse ovunque grazie alla loro comodità e durabilità. Generalmente gli anfibi sono di colore nero, ma si possono trovare in tantissimi altri colori.

Ecco le ultimissime tendenze anfibi 2021 per un look sempre attuale

Gli anfibi che andranno di moda quest’anno sono tanti. Si parte dal modello classico, nero, in pelle, con la suola in gomma trasparente. Questo tipo di anfibi è una calzatura che si può utilizzare in tantissime occasioni: il nero rende gli anfibi abbinabili con qualsiasi cosa e la loro comodità permette di utilizzarli per tante ore consecutive. Inoltre, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Questi anfibi sono un investimento ma allo stesso tempo una garanzia di durabilità e di qualità.

Un’altra tendenza di questo autunno sono le decorazioni. E questo vale anche per gli anfibi. Borchie, strass, toppe in tessuto, dettagli originali per non passare inosservati ovunque si vada. Donano luminosità all’intero look e stanno bene sia a chi porta i jeans sia con una gonna o un vestito in stile punk.

Anche gli anfibi colorati sono una novità che vedremo quest’anno. Le case produttrici, infatti, hanno iniziato a produrre anfibi anche di altri colori oltre che il nero. In questo modo potremmo avere degli anfibi adatti a tutti i nostri outfit, o più semplicemente potremmo dare una spruzzata di colore ad un look sobrio e monocromatico.

La vera tendenza anfibi del 2021

Quando pensiamo agli anfibi pensiamo sempre a degli stivali stringati. Viene dunque naturale pensare che i lacci siano parte integrante di questo tipo di calzature. Ma non è così. La vera tendenza di quest’anno sono gli anfibi senza lacci. Tantissime marche hanno iniziato a produrre questo tipo di anfibi che si aprono con una cerniera, solitamente posta a lato della scarpa. Una calzatura comoda e facile da utilizzare, originale e adatta a tutti.

Approfondimento

I sandali di tendenza dell’estate 2021 di cui nessuno potrà più fare a meno