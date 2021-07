Le mode vanno e vengono, e soprattutto quando si tratta degli accessori più trendy per l’estate, sembrano cambiare molto velocemente. Dai costumi, ai parei alle infradito da spiaggia, bisogna stare sempre attenti per tenere il passo con la moda del momento. Ma c’è un accessorio in particolare che una volta era amatissimo, e poi è sparito dalla circolazione per decenni. Per la gioia di chi ama la comodità soprattutto d’estate, queste scarpe si vedono sempre più spesso in circolazione. E per ottimi motivi. Ecco l’accessorio che sta tornando di moda, comodissimo e utile.

Queste scarpe estive stanno tornando di moda e finalmente possiamo indossarle senza imbarazzo

Ma di quali scarpe stiamo parlando? Si tratta di un modello che fino a un paio di anni fa pochi di noi avrebbero osato indossare, ma che oggi va sempre più di moda anche tra i più giovani. Parliamo delle scarpette da scoglio. Proprio così: queste scarpe estive stanno tornando di moda e finalmente possiamo indossarle senza imbarazzo. Una volta prerogativa dei pensionati appassionati di pesca in riva al mare, le scarpette da scoglio sono ora diventate un vero e proprio accessorio di moda. Materiali semplici e robusti, e grande comodità, ne fanno l’accessorio più trendy dell’estate. Vediamo come indossarle.

Sfoggiamole anche lontano dalla spiaggia e per una serata fuori

Non dobbiamo avere timore di sfoggiare le nostre scarpette da scoglio anche lontani dalla spiaggia: ormai sono diventate un vero e proprio fashion statement. Scegliamo quelle in plastica trasparente per un effetto nude, oppure in colori sgargianti per personalizzare il nostro look. C’è una sola caratteristica che deve accomunare tutti i modelli di scarpette da scoglio: la comodità. Comodità è la parola d’ordine quando si tratta di calzature, e le scarpette da scoglio sono diventate le migliori amiche di chi ha i piedi delicati. Finalmente potremmo partecipare anche alle occasioni mondane senza avere i piedi doloranti a fine serata.

Se invece preferiamo dei sandali, puntiamo certamente su un altro accessorio che sta ritornando alla ribalta: questi sandali una volta considerati pacchiani stanno tornando di moda per tutte le età.