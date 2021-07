Voglia di freschezza e leggerezza anche a tavola. Impazzano sul web le ricette di primi piatti di pasta fresca, insalatone gustose e dessert leggeri. Se abbiamo voglia di un aperitivo o una merenda veloce e fresca con gli amici, la seguente ricetta fa al caso nostro. Ci vorranno solo due ingredienti e avremo risolto un aperitivo dell’ultimo minuto brillantemente. Inoltre non ci dobbiamo preoccupare se qualcuno è intollerante al lattosio poiché il formaggio utilizzato è quello di capra.

Il formaggio caprino sebbene abbia il lattosio, si differenzia dalla composizione di quello vaccino a causa delle proteine presenti, risultando altamente digeribile. Inoltre quelli a pasta pressata perdono grandi quantità di siero che contiene il lattosio. Per cui anche se in quantità minima viene inserito anche nelle diete degli intolleranti.

Uno straordinario finger food estivo light e veloce ideale per intolleranti al lattosio

Per realizzare questo semplice e veloce finger food procuriamoci un’anguria baby ben fredda, del formaggio caprino a pasta semidura stagionato almeno 8 mesi, erba cipollina sale, pepe e olio evo nelle quantità desiderate.

Procedimento:

Tagliare a fette spesse l’anguria e poi ancora in sezioni per ricavare dei cubetti di 3 cm. Con un cucchiaino o uno scavino per gelati piccolo prelevare la parte centrale della polpa da ciascun cubetto, creando così un incavo.

Usando un mixer a immersione creiamo una crema con il formaggio e gli altri ingredienti. Assaggiamo per regolare il sapore in base ai nostri gusti.

Utilizziamo una sac-à-poche per mettere la crema di formaggio nell’incavo dei cubetti di anguria preparati in precedenza.

Il consiglio

Questo sfizioso aperitivo è fatto per essere mangiato al momento, non si consiglia di conservarlo.

Per rendere ancora più saporita la farcia al formaggio si possono aggiungere origano oppure timo fresco. Si può dare libero sfogo alla fantasia per variare di volta in volta il suo sapore.