Le nozze d’argento sono un traguardo nella vita della coppia che si festeggia al venticinquesimo anno di distanza dal matrimonio. Una tappa importante di vita insieme per i coniugi che spesso, giustamente, scelgono di festeggiare e ricordare tale ricorrenza. Il galateo delle cerimonie per gli anniversari ci ricorda di essere particolarmente sobri e non lasciarci dominare dagli eccessi. Quindi normalmente non è opportuno, secondo il bon ton (galateo), coinvolgere un numero spropositato di invitati. Né di eccedere in particolari forme di sontuosità che invece sono consentite al matrimonio sia con rito civile che religioso.

Eleganza sempre

Poco ma con gusto. Pare essere questa la prerogativa della festa per le nozze d’argento con grande attenzione all’essenziale che non può mancare. Quindi Lei dovrà indubbiamente ricevere un bouquet di fiori che, ovviamente, deve essere insolito.

Sono questi i fiori giusti da regalare per festeggiare le nozze d’argento e fare un figurone

Certamente eviteremo il modello stelo lungo, a fascio, che va portato in braccio anziché tra le mani. Meglio un bouquet piccolo che nel formato deve essere come quello delle spose al loro ingresso in Chiesa o in Comune. La scelta dei fiori pure è importante e per grandi linee sono da preferire fiori dai toni delicatissimi. Ovviamente dobbiamo ricordarci di mantenere una certa sintonia con l’atmosfera della festa che dev’essere gioiosa. Se conosciamo i gusti della festeggiata meglio accontentarla e quindi evitiamo ogni titubanza sulla scelta da compiere. Diversamente per le nozze d’argento i fiorai suggeriscono:

rose rosse;

peonie;

viole del pensiero;

tulipani.

Un dettaglio fondamentale

Il bouquet deve essere rigorosamente raccolto con un nastro color argento. Su questo il galateo non transige in linea con i confetti argento. Non possiamo permetterci sbavature in tal senso, ad esempio, mediante l’uso distratto del color oro che invece è tutto da riservare alle nozze d’oro o il rosso che si utilizza per le feste di laurea.

Errori da evitare per le nozze d’argento

Intanto riportiamo dei super consigli su ciò che è opportuno evitare per non strafare e cadere nel pacchiano. Non aggiungiamo troppi invitati alla lista perché il matrimonio lo abbiamo già celebrato e festeggiato 25 anni fa. In fondo le nozze d’argento dovrebbero rappresentare un traguardo di cui godere soprattutto in due e con familiari più intimi. Così com’è da evitare la lista nozze per lasciare liberi gli amici (i pochi) di scegliere e decidere anche il budget da spendere con maggiore serenità. Il colore chiave dev’essere l’argento per i dettagli ovviamente. Non andremo certo a vestirci di color argento ma per fiori, confetti ed eventuali dettagli è il colore che non può mancare ed è insostituibile.

Sono quindi questi i fiori giusti da regalare per festeggiare le nozze d’argento e fare un figurone.