Diventare “grandi” significa fare i conti con il proprio corpo che pian piano accusa i segni del tempo. Tante cose del tutto normali a 20 anni, dopo gli “anta” cominciano a farsi sentire. Ma oltre alle rughe e al metabolismo lento, anche il nostro cervello invecchia insieme a noi.

L’alimentazione e lo stile di vita svolgono un ruolo fondamentale sulla salute del nostro cervello. Ma pare che queste noci ci aiuteranno a combattere il decadimento del cervello e rinforzare la memoria, grazie alle loro proprietà nutritive. Infatti, per il benessere del nostro cervello, è fondamentale un’alimentazione ricca di alimenti che possano contrastare l’invecchiamento cellulare.

Allenare e nutrire la mente

Inoltre è importante per mantenerlo giovane, allenarlo esattamente come si fa con il proprio corpo quando si va in palestra. Infatti, sembra incredibile ma quest’attività potrebbe rigenerare cervello e memoria lo dice la scienza. Anche le abitudini quotidiane e lo stile di vita hanno un ruolo molto fondamentale. In particolare, assumere un atteggiamento positivo con noi stessi e con la vita in generale può rallentare il declino cognitivo. In tal modo potremmo garantire lunga vita al cervello con queste abitudini che fanno rimanere giovani a lungo.

Oltre allo stile di vita, pertanto, il benessere mentale si ottiene anche e soprattutto a tavola come dicevano i nostri padri “mens sana in corpore sano”. Secondo un’autorevole fonte scientifica sembrerebbe che le noci, in primis, seguite da mandorle, pistacchi e nocciole abbiano enormi effetti benefici sulla salute del nostro cervello. In particolare, sembra che grazie ai principi nutrizionali, questa frutta secca agisca positivamente sul processo di invecchiamento, determinante demenza e perdita di memoria.

Queste noci ci aiuteranno a combattere il decadimento del cervello e rinforzare la memoria

Questo studio ha analizzato le proprietà di diversi tipi di frutta secca ovvero mandorle, noci, pistacchi, noci del Brasile, arachidi, noci pecan, anacardi, nocciole. I loro principi nutrizionali hanno mostrato risultati davvero promettenti per il miglioramento della memoria, risultando delle vere e proprie fonti di proprietà anti-demenza.

In particolare grazie agli acidi grassi insaturi e polinsaturi, omega 3 e omega 6, questa frutta può diventare un elisir di giovinezza cerebrale. Infatti questi grassi prevengono disturbi cognitivi e agiscono positivamente sull’umore. Lo stesso vale per le vitamine e i sali minerali di cui è ricca che hanno una funzione antiossidante, che contrasta l’invecchiamento cellulare.

Pertanto per restare giovani più a lungo possibile, oltre al corpo, è necessario allenare e nutrire il cervello a partire proprio dalle noci.

