L’insorgere di masse di cellule che provocano il mal funzionamento nelle varie aree del cervello è causa di tumori cerebrali. Questa patologia può colpire tutte le varie aree del cervello, l’encefalo, il midollo spinale e il cervelletto. Ma si può prevenire un tumore al cervello? Quali sono i primi segnali che indicano una possibile patologia tumorale?

Queste sono le spie di un tumore al cervello e questi i fattori di rischio da evitare assolutamente

Se i tumori al sistema nervoso centrale sono rari, sono invece più frequenti i tumori che si creano all’interno del cervello. I tumori al cervello si possono distinguere in due categorie. Ci sono i tumori che si sviluppano direttamente nel sistema nervoso. Poi ci sono i tumori che nascono in altri organi, come polmone o mammella e poi si diffondono nel cervello.

Purtroppo la scienza ancora ignora le cause che portano all’insorgere delle cellule tumorali, ma i fattori di rischio sono noti e molteplici. L’età è un fattore di rischio importante e questa patologia colpisce in massima parte nella fascia d’età tra 60 e 80 anni. Entrare a contatto con sostanze cancerogene può causare un tumore al cervello. Anche l’esposizione a radiazioni ionizzanti può essere una causa di insorgenza del tumore al cervello, che potrebbe manifestarsi anche dopo molti anni.

A questo proposito uno studio dell’Università Berkeley della California, ha scoperto che una azione in particolare è molto pericolosa per il cervello. Un’abitudine che moltissimi compiono regolarmente ogni giorno anche per lungo tempo. Ne abbiamo parlato nell’articolo Basta fare questo 17 minuti al giorno per aumentare i rischi di tumore.

I segnali

Ma se radiazioni e sostanze cancerogene sono fattori di rischio da evitare, quali sono i sintomi che indicano questa patologia? Il primo fattore in assoluto è il mal di testa. Attenzione, però, non creiamo allarmismi. Un semplice mal di testa non significa che ci possa essere una patologia tumorale in evoluzione. Occorre preoccuparsi se il mal di testa è forte e si presenta con frequenza. Soprattutto se si presenta improvvisamente in pazienti che non ne avevano mai sofferto e non passa coi farmaci. In genere si accompagna con sensazioni di nausea e vomito e a volte con crisi epilettiche.

A questi segnali si possono aggiungere anche problemi di vista che può risultare offuscata o doppia, inoltre si può perdere la visione periferica, laterale. Si può iniziare a soffrire di problemi di deambulazione, avere problemi di sensibilità e di equilibrio. Si possono anche avere problemi sia nel parlare sia nel comprendere il linguaggio scritto o parlato e anche difficoltà nell’udito. Inoltre si possono avere perdite di memoria e confusione mentale.

In ottica di prevenzione occorre sapere che queste sono le spie di un tumore al cervello e questi i fattori di rischio da evitare assolutamente. Evitare il contatto con sostanze pericolose o ridurre abitudini rischiose, aiuta ad allontanare il rischio di cancro al cervello. Così come stare attenti a questi segnali può aiutare a coglierlo in tempo utile per combatterlo.

