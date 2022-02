Chi più, chi meno, tutti usiamo WhatsApp. Questo sistema di messaggistica è entrato a far parte della nostra vita in maniera sempre più grande. Ormai, non diciamo più “ti mando un messaggio”, ma “ti spedisco un Whatsapp”, a dimostrazione del suo uso quotidiano che ne facciamo.

Siamo convinti di conoscere perfettamente il suo funzionamento, ignorando, magari, tante funzioni che potrebbero aiutarci. Se usiamo WhatsApp sono tanti i trucchi e i segreti che potremmo non conoscere, ma davvero utili.

La velocità si potrebbe migliorare con questo simpatico trucco

Ad esempio, ci divertiamo a mandare, ai nostri contatti, le faccine prendendole dagli emoji. Solo che la ricerca potrebbe farci perdere del tempo e, per qualcuno, essere più complicata. Anche perché ci sono faccine delle quali ignoriamo il significato. Ecco allora il trucco. Digitiamo nella casellina di testo i due punti e la parola cercata. Facciamo un esempio. Se volessimo mettere un emoji sull’amore basterà scrivere :amore e vedremo comparire delle iconcine a tema tra le quali scegliere. Vogliamo mettere un cane? Dovremo scrivere: cane e il gioco è fatto, facendoci risparmiare tempo.

Per risparmiare memoria, invece, ci sono almeno due trucchi. Il primo è quello di andare a vedere le chat che occupano più spazio. Andiamo in Impostazioni e poi in Spazio e Dati. A questo punto, scegliamo Gestisci Spazio. In basso, vedremo quanta memoria abbiamo impiegato per ogni singolo contatto, in modo da intervenire con quelli più pesanti.

Se usiamo WhatsApp sono tanti i trucchi e i segreti per mandare e ricevere messaggi o recuperare quelli cancellati oppure per fare il backup e risparmiare memoria, ma non solo

Altro segreto è quello del Messaggio a Scomparsa. Apriamo la chat con il nostro contatto. Facciamo un tap sul nome in alto del contatto. Si aprirà un menu. Se lo scorriamo incontriamo la voce Messaggi Effimeri. Cliccandoci sopra si apre un altro menu dove potremo decidere per quanto tempo i messaggi resteranno nella chat. Un modo utile per risparmiare spazio.

Per recuperare i messaggi cancellati, invece, potremo seguire questo valido suggerimento dei nostri esperti di ProiezionidiBorsa. Anche fare il backup è molto utile, perché se dovessimo cambiare telefono potremmo perdere messaggi importanti. Bisogna andare in Impostazioni e selezionare Chat. Qui, troviamo la voce Backup delle chat. Basterà scegliere Esegui Backup e il gioco è fatto.

Ci interessa un messaggio importante e lo vogliamo salvare per recuperarlo velocemente? Basterà selezionarlo, con lo smartphone, tenendolo premuto a lungo. Si apre un menu dove c’è una stella. Clicchiamoci sopra per salvarlo. Con il pc, invece, apriamo il menu a tendina del messaggio che ci interessa e selezioniamo Messaggio Importante. Per ritrovarlo, dovremo andare dove ci sono i tre punti che corrispondo al menu. Clicchiamo sopra e selezioniamo Messaggi Importanti per ritrovarli tutti e subito risparmiando tempo.