Passare un documento PDF dal telefono al computer, per molti, è un gioco da ragazzi. Per altri, invece, può diventare un’operazione insormontabile.

C’è, infatti, chi non ha idea di concetti come cloud e integrazioni tra le diverse piattaforme. Persone che cercano semplicemente una risposta a una domanda banale e non vogliono sentir parlare di wireless, upload o app particolari.

Come passare PDF, file o foto dal telefono al computer senza cavo e velocemente

Ed è a loro che si può spiegare come trasferire i file dal cellulare al PC in modi che per alcuni potrebbero essere cervellotici, ma che sono di facile applicazione.

Per semplificare la questione, meglio partire da un esempio concreto. L’ipotesi è che un collega abbia inoltrato su WhatsApp un file in cui sono contenuti dei documenti da portare su un computer. Chi conosce la tecnologia non avrà problemi ad utilizzare il bluetooth, il WI FI, il cloud o un cavo Usb.

Per trasferire i file dal cellulare al PC si può, però, mettere in atto una soluzione che, dal punto di vista tecnologico, può essere considerata “artigianale”. E forse più immediata per molti.

Si può, cioè, ricevere il documento, file o foto e in seguito lo si può inoltrare alla propria mail. Attraverso i sistemi di condivisione presenti sul proprio telefono si dovrà allegare il file ad un messaggio di posta elettronica da inviare a sé stessi.

Lo si può fare sia da dentro il file (foto o PDF che sia) che creando una nuova email, a cui allegare il file da rintracciare all’interno dell’archivio del proprio telefono. Questa soluzione ha, ovviamente, dei limiti, tenuto conto che spesso non si può andare oltre una certa dimensione degli allegati.

Passare i file da WhatsApp a PC è un’altra soluzione

Qualora il file da passare sul computer sia arrivato su WhatsApp si può utilizzare la sua versione Web. Attivandola, cioè, sul proprio PC, sarà possibile andare a scaricare su di esso tutti gli allegati che sono arrivati nel breve termine.

File da iPhone e Android a PC e viceversa, come sfruttare WhatsApp

E se, invece, la foto, il PDF o il documento sono sul proprio dispositivo e nessuno le ha inviate su WhatsApp? Anche in questo caso si può inviare un messaggio a sé stessi e trovarselo su WhatsApp Web (o anche Desktop).

La procedura è molto semplice. Dal browser del proprio smartphone si dovrà digitare l’indirizzo wa.me, seguito da uno slash (/) e dal proprio numero di telefono.

Con pochi tocchi, anche abbastanza intuitivi, si entrerà in una chat con sé stessi in cui si potrà allegare quel che si vuole (fino a 2 GB). Accedendo poi a WhatsApp Web dal proprio computer si potrà salvare tutto. Vale, in questo caso, anche l’operazione inversa.

C’è anche Telegram

Per chi si chiede come passare PDF, file o foto dal telefono al computer e come farlo senza cavo ci sono davvero tante opzioni. Una soluzione analoga la propone anche Telegram. Esiste, infatti, una funzione che si chiama Messaggi Salvati che può avere anche la funzione di trasferimento file da un dispositivo all’altro. In questo caso tornerà utile utilizzare la versione desktop, da cui si potrà scaricare tutto quello che si inoltra dal cellulare e viceversa. Vale la pena approfondire la sua grande utilità.

