L’estate è a metà del suo corso, ma non per tutti è arrivato il tempo delle vacanze. Sono molti coloro che aspettano agosto o hanno deciso di resistere fino a settembre. In attesa delle ferie si cerca di capire quali mete si desidera visitare e quali siano più facili da raggiungere.

In tanti sono attratti da destinazioni lontane e tropicali, dove sperimentare sapori nuovi e ammirare panorami mozzafiato inediti. Tra le mete esotiche più amate ovviamente ci sono le isole. Bora Bora, Isole Vergini Britanniche, Grand Bahama, Seychelles.

Tutte accomunate da un mare magico, spiagge dorate infinite e un’accoglienza da 4 stelle. Tanto belle ma, in alcuni casi, anche piene di rischi. Le prime cose che ci vengono in mente quando pensiamo ai Tropici o a posti all’altro capo del Mondo sono le palme e la sabbia bianca.

Ebbene, potrebbero non essere le uniche sorprese e questa volta non sarebbero piacevoli. Sono queste le destinazioni tropicali amatissime dai turisti più pericolose al Mondo. Non solo il Covid e altri virus, c’è da preoccuparsi di animali selvatici velenosi, malattie mai sentite, acque impervie e molto altro.

Scopriamo insieme di quali luoghi si tratta e perché dovremmo pensarci bene prima di organizzare lì una vacanza, specialmente se siamo in famiglia.

Queste destinazioni tropicali amatissime dai turisti sarebbero pericolose

Iniziamo da una delle isole già citate in precedenza. Le Seychelles sono composte da 115 isole, tutte incantevoli e molto diverse l’una dall’altra. Eppure il Ministero degli Affari Esteri non scherza con le raccomandazioni. Oltre agli avvisi circa le condizioni Covid 19, si ammonisce sulle aree di particolare cautela a causa della presenza di pirati. In particolare il Golfo di Aden e il Mar Arabico sono sotto osservazione.

Anche il mare nasconde pericoli con possibilità di correnti forti e onde di risacca imprevedibili. Questa pericolo s’incontra anche nel mare di El Salvador e nell’Isola di Fraser, in Australia. Qui le correnti marine possono essere molto pericolose anche per i nuotatori più sicuri. Inoltre, le acque australiane sono ricche di cubomeduse e squali. Sulla terra, invece, non mancano ragni e serpenti tra i più velenosi della Terra.

Altrettanto velenosi sono gli animali che si trovano in Georgia, nello specifico all’Okefenokee Swamp. Alligatori, rane e serpenti, ma anche zanzare e insetti di ogni tipo non vedono l’ora di accoglierci. In Brasile sono presenti virus trasmessi dalle zanzare, come lo Zika.

Attenzione anche ai vulcani

Se andiamo alle Hawaii, stiamo molto attenti a visitare il Parco Nazionale Vulcani dove ne troveremo ben 4 molto attivi, ma anche nascosti. La febbre gialla che dovrebbe essere coperta con un vaccino interessa gran parte del Sud Est Asiatico, l’America Latina e il Medio Oriente. Per visitare questi Paesi è bene consultare le raccomandazioni del Ministero.

