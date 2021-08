C’è chi non è riuscito ad andare in vacanza finora e si dispera. Tuttavia, non sa che il periodo tra fine agosto e settembre è quello migliore per viaggiare. I vantaggi di spostarsi quando le ondate di turisti sono andate via e i prezzi che si abbassano notevolmente, sono enormi. Specialmente per chi odia il caos, settembre è un mese straordinario per visitare le più belle isole d’Europa. In questi luoghi di mare l’estate non finisce con l’ultimo giorno d’agosto.

E le attività da fare sono tantissime, per chi desidera solo rilassarsi ma anche per gli amanti dello sport. Allora, ecco svelate le isole più belle ed economiche dove andare in vacanza a settembre. Nello specifico si tratta di magnifiche perle che si trovano tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

La prima della lista è Tenerife, la più grande delle Isole Canarie. Questo arcipelago si trova nell’Oceano Atlantico, vicino alla costa occidentale dell’Africa. Comunità autonoma più meridionale della Spagna, le Canarie sono un tripudio di spiagge cristalline e natura. Tenerife offre un’oasi di bellezza incontaminata grazie al Parco Nazionale del Teide, oggi riconosciuto patrimonio dell’UNESCO. Visitarla dopo agosto permette di godere di un caldo temperato e delle feste religiose più spettacolari. Inoltre, i costi dei voli e dell’ospitalità di abbassano notevolmente.

Torniamo in Italia con i borghi e le spiagge imperdibili delle Isole Eolie. Le Sette Sorelle sono abbastanza care nel periodo tra luglio e agosto. Tuttavia, già a settembre l’ospitalità abbassa i prezzi. Il clima diventa sempre più piacevole e la brezza dei venti accoglie i visitatori. Niente più orde di barconi e di persone, ma solo quiete, granite, specchi d’acqua e spiagge surreali.

Dall’Italia passiamo alla Grecia, nell’isola di Creta. Tra le spiagge imperdibili ricordiamo Elafonissi e Kedrodassos dalla sabbia rosa. Da sogno la laguna di Balos e l’isoletta di Gramvousa dal mare turchese. Non può mancare una visita al palazzo di Kommos e al museo archeologico dell’isola.

Da Creta passiamo alle “Hawaii d’Europa”. Stiamo parlando delle Azzorre portoghesi. 9 isole situate nell’Oceano Atlantico che formano un paradiso in terra. Tutte di origine vulcanica, offrono panorami mozzafiato e sentieri da trekking per gli amanti dell’avventura. Poi laghi e piscine naturali, cascate e caldeiras (buche termali di acqua calda). E per chi ama fare attività alternative, c’è la possibilità di fare diving, ossia osservazione delle balene, e snorkeling.