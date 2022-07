Una spiaggia di sabbia bianca circondata da palme, un tramonto mozzafiato e un drink rinfrescante. Chi non ha sognato almeno una volta nella vita un panorama come questo? Nella nostra fantasia le destinazioni tropicali sono il vero paradiso dove staccare la spina e dimenticare per un momento lavoro e impegni.

Messico, Formentera, Seychelles, Thailandia, Caraibi, sono destinazioni che offrono l’opportunità di godersi il totale relax in una cornice naturale straordinaria. Purtroppo, però, per alcuni sembra che questi luoghi debbano restare un sogno a causa dei costi necessari per raggiungerle.

Saremo contenti di scoprire che l’Italia e le sue Isole offrono paesaggi da cartolina altrettanto splendidi, dove l’acqua cristallina e i fondali non sono da meno. Eppure, per chi non rinuncia all’esotico, ecco le spiagge tropicali da sogno a budget limitato più belle tra Caraibi e le isole Oceaniche.

Pur essendo una meta molto ambita, prenotare una vacanza non significherà svuotare il nostro conto in banca. La loro bellezza ci lascerà a bocca aperta e ci trasporterà in una dimensione di pace, dove pesci variegati e natura rigogliosa sono protagonisti. Scopriamo insieme di quali luoghi stiamo parlando e quali si incontrano le spiagge più belle.

Le spiagge tropicali da sogno a budget limitato più belle del Mondo dove godersi panorami di sabbia bianca, acqua cristallina e fondali meravigliosi

Un’isola dalla storia complessa ma dall’autenticità rimasta intatta: Cuba. Situata nell’Oceano Atlantico settentrionale, è diventata celebre per le dittature di due personaggi importantissimi: Ernesto “Che” Guevara e Fidel Castro.

Havana è la Capitale e offre anche spiagge bianche meravigliose di cui la più bella è Varadero, con 30km di sabbia rosa e vegetazione selvaggia. Per andare a Cuba bisogna avere un visto valido per 30 giorni. Il costo della vita e dei mezzi di trasporto è veramente basso, incluso aerei, taxi e treni.

In Honduras, in America centrale, c’è una spiaggia che figura tra le più belle al Mondo. È West Bay Beach, dove i piedi poggiano su sabbia soffice come le nuvole e i riflessi dell’acqua e il fondale sono magici. Ma oltre alla natura, in questo Paese i turisti possono scoprire l’antica civiltà Maya. Le città offrono servizi di qualsiasi tipo, gli hotel hanno prezzi contenuti e i cittadini europei non hanno bisogno di visto.

Per finire, il Nicaragua è un angolo di silenzio dalla vegetazione rigogliosa, un paradiso senza macchine e dove piccoli sentieri regalano colori e profumi inediti. Non manca nulla in questo Paese, dove le dune di sabbia si accompagnano a zone rocciose, promontori e boschi. La carta turistica necessaria ha il costo di 10$ e la tassa di soggiorno è inclusa nel biglietto aereo. Si dice che nell’isola di Little Corn Island soggiornò Robinson Crusoe, ecco perché è un luogo imperdibile per chi visita il Nicaragua.

Lettura consigliata

