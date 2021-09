Le sneakers anche quest’autunno si confermano protagoniste assolute. Comode, adattabili a un look casual, sportivo e anche elegante. È la calzatura che non manca mai e non può mai mancare in una scarpiera maschile. Le collezioni di questo autunno dei vari marchi portano tante novità, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Ecco 6 fantastiche sneakers autunnali da uomo, alcune a meno di 100 euro

Iniziamo con il grande marchio Dior e la sua Sneaker bassa b27 Dior World Tour. Gialla, rossa, nera e blu. In pelle di vitello liscia con inserti in pelle scamosciata. Lateralmente contrassegnata dal motivo Dior oblique. È in edizione limitata. Venduta inoltre con un’apposita tracolla per trasportarla. Costo 1.100 euro.

Gucci porta invece in campo la Sneaker alta da basket, eccentrica e variegata nei colori. Un modello classico che ha però un aspetto futuristico. Realizzato in Demetra, un tessuto sostenibile che imita la pelle senza usare il cuoio animale. Prezzo 790 euro. Disponibile in diversi abbinamenti vivaci di colore, ma anche in una versione totalmente bianca.

Sneaker 360 LP Flexy Walk di Loro Piana, classica e innovativa allo stesso tempo. Realizzata in lana ricalcando la struttura di una vera e propria maglia, con parti in seta. Da notarsi il contorno della caviglia che assomiglia al colletto di una maglia. Gioca con abbinamenti duali di colori. I colori dominanti sono verde militare, blu e marrone. Costo di mercato 660 euro.

Le fasce più basse

Una scarpa più sobria ed elegante, consona per tutte le età, è la sneaker alta in pelle Nero Giardini. Comoda da indossare grazie a una zip laterale interna. Dotata di un sottopiede che assorbe l’umidità. Il suo costo è 139,50 euro ed è disponibile in due colori classici e sempre validi: nera e testa di moro.

L’Adidas propone le Gazelle vintage, una scarpa in stile anni ‘60 e ’90, tornata in auge negli ultimi anni, rivisitata in questa collezione. È scamosciata, in suede, un ricavato del cuoio che la rende morbida e vellutata. Il 20% del suede della tomaia inoltre è ricavato da plastica riciclata. La si trova a 120 euro. Disponibile in tre colori: grigio-verde, bianco e giallo, con le iconiche strisce bianche e con la linguetta tipica posteriore marrone.

Proseguiamo con Nike SB Zoom Blazer Mid premium a 99,99 euro. Una scarpa che si lascia notare, ispirata agli spazi artistici di Barcellona. Un collage di colori e materiali, tela, pelle e pelle scamosciata. Con la particolarità di avere il logo spezzettato e irregolare su un fianco. Ogni parte è di un colore distinto e ben legato agli altri: sfumature diverse di marrone, vaniglia, rosa chiarissimo e blu.

Ecco sono queste 6 fantastiche sneakers autunnali da uomo, alcune a meno di 100 euro. L’autunno 2021 porta, dunque, scarpe particolari e classiche, alla portata di ogni uomo e del suo stile. Potrebbe interessare anche come si puliscono le famose scarpe da ginnastica sneakers, con poca fatica e velocemente.