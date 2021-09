Oggi esistono differenti strumenti didattici per insegnare la lingua inglese ai bambini, come video, libri, musiche. I prodotti sono molti e spesso, da genitori ma anche da docenti o educatori, non è facile scegliere quelli più adatti. Anche da un punto di vista della qualità, attenti, cioè, ai contenuti e alle storie rappresentate.

Come imparare l’inglese con questo divertente cartone animato perfetto per i bambini

Tra tutti questi prodotti, oggi vogliamo parlare di uno che merita sicuramente la nostra considerazione. Si tratta del cartone animato “Super Sema”.

La protagonista (Super Sema, appunto) è la prima eroina africana e ha superpoteri tecnologici. È nata grazie a un progetto italo-keniota, della start up sociale Kukua, la cui fondatrice e amministratrice delegata è Lucrezia Bisignani.

Lucrezia Bisignani è diplomata alla Singularity University in Silicon Valley ed è un’imprenditrice visionaria. Grazie al cartone animato “Super Sema” e alla relativa applicazione sviluppata per gli smartphone, ha reso possibile l’alfabetizzazione di molti bambini nei Paesi in via di sviluppo.

L’applicazione è, infatti, in grado di insegnare a bambini in età di scuola primaria a leggere, a scrivere e a fare calcoli matematici. Prima del lancio commerciale, il team di Kukua ha condotto delle indagini su usanze e valori dei territori locali, in Kenya, Gambia e Sudafrica, dimostrando la forza di un’accurata fase preliminare del progetto.

Dal successo dell’applicazione, infatti, nasce un progetto più grande di intrattenimento educativo, che oggi gareggia con aziende famosissime a livello internazionale.

Ora, però, torniamo a “Super Sema”. Scopriamo, quindi, come imparare l’inglese con questo divertente cartone animato perfetto per i bambini.

Chi è Super Sema e di quali superpoteri è dotata?

Super Sema “fa, crea, è una tecnoinnovatrice” come canta la sua sigla. Vuole mostrare al Mondo cosa ogni bambino può fare per cambiarlo in meglio, attraverso la curiosità, la collaborazione, l’amore per la scienza e il rispetto per l’ambiente.

La sua missione è combattere, insieme al fratello MB, il cattivo robot Tobor e difendere, così, il villaggio Dunia, dove vivono. Nel loro quartier generale, il Secret Lab, Super Sema e suo fratello MB sviluppano soluzioni ecosostenibili per la loro comunità, creano invenzioni, mondi virtuali.

Oltre ad ascoltare un inglese semplice, comprensibile, di un’ottima pronuncia, quello che emoziona guardando questo cartone animato è lo stile comunicativo. Il linguaggio scelto nei dialoghi dei personaggi è sempre molto motivante e accogliente.

Siamo certi che seguire questa serie su YouTube sarà per i bambini piacevole e divertente. La ricchezza delle storie raccontate li guiderà attraverso il gioco verso un’apprendimento della lingua inglese più spontaneo e immediato.

