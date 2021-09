La Yucca è una bellissima pianta da avere in casa. È una pianta che si può mettere benissimo in salone come arredo oppure in camera da letto, se c’è spazio. La Yucca è una pianta media, non è piccola ma nemmeno troppo grande. Ovviamente può diventarlo se le permettiamo di crescere. Però in casa la nostra povera pianta ha dei limiti ed ecco il motivo per cui la Yucca in casa ha le foglie cadenti e gialle.

In realtà è una cosa abbastanza comune, e purtroppo difficile da controllare, ma a cui bisogna porre rimedio, sennò avremo una yucca senza foglie. Non si tratta di nessun battere o fungo, quindi non ha bisogno di pesticidi o altro. Vediamo allora cosa possiamo fare per salvare la nostra povera pianta.

Ecco il motivo per cui la Yucca in casa ha le foglie cadenti e gialle

Per evitare che le foglie diventino gialle e cadenti la Yucca deve essere messa in un luogo luminoso. Ma non è sufficiente che sia luminoso. Infatti questa pianta deve ricevere ogni giorno almeno 6 ore di luce diretta. Questo significa che deve praticamente essere messa davanti ad una finestra. Non dimentichiamoci inoltre che la yucca è fatta di due tronchi, uno solitamente più basso. Quindi la luce potrebbe colpire solo la parte superiore della pianta lasciando il tronchetto più basso al buio. Tronchetto che alla fine avrà tutte le foglie cadenti e gialle.

Quindi per avere una yucca sana, bella e forte dobbiamo assolutamente trovare un luogo della casa dove il sole arriva in modo diretto per almeno sei ore. Tenendo presente che sei ore sono quasi un pomeriggio intero. È un arco di tempo abbastanza lungo.

Inoltre ricordiamoci che la yucca è abituata ad ambienti aridi. Quindi per crescere non ha bisogno di tanta acqua. Diamole dell’acqua solo quando il terreno è secco. Se si ha voglia di far crescere la nostra yucca allora questa avrà bisogno di un travaso. Ovviamente il travaso sarà necessario se ci siamo presi cura della pianta in modo corretto. Per far crescere la yucca dobbiamo fare il travaso tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Ci servirà un terriccio leggero, mescolato con un po’ di sabbia. Nel vaso, sul fondo, facciamo un primo strato di argilla espansa e poi aggiungiamo il terriccio. Ed ecco che ora se seguiamo precisamente tutte le indicazioni la nostra pianta sarà bellissima.

