Un modo per vivere l’estate con spirito vacanziero e rendere leggere le nostre giornate di lavoro è quello di cucinare piatti veloci e diversi dal solito. Si tratta di piccoli trucchetti per rompere la routine e colorire le nostre tavole.

Le melanzane si prestano a mille ricette, una più gustosa dell’altra. Riveliamo ai nostri Lettori come si preparano le barchette al forno seguendo i suggerimenti delle nostre mamme, che sono tra quelle che hanno la capacità di utilizzare tutto quanto già c’è in frigo o in dispensa per piatti sfiziosi che si preparano in poco tempo.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

a) quattro melanzane medie;

b) una fetta spessa di pane;

c) quattro cucchiai di formaggio Grana o Parmigiano;

d) metà scamorza media di 250-300 grammi;

e) sei pomodorini pachino;

f) olio extravergine d’oliva;

g) sale e origano.

Queste barchette di melanzane sono un piatto semplice e sbarazzino tutto da provare

La preparazione ha inizio. Laviamo per bene le melanzane e tagliamo ognuna in quattro parti con un’incisione verticale e una orizzontale.

Con il coltello rimuoviamo la polpa interna e tagliamo a dadini. A parte tagliamo a dadini anche i pomodori pachino precedentemente lavati e la scamorza. Sempre a cubetti.

In una casseruola mettiamo i pezzetti di polpa di melanzana, quelli di scamorza e di pomodorini. Aggiungiamo il pane sbriciolato che possiamo scomporre aiutandoci con una grattugia. Poi il formaggio, olio, sale e origano.

Misceliamo gli ingredienti con una spatola e riempiamo le nostre barchette con questo composto avendo cura di premere leggermente per farlo ben aderire alla base della melanzana.

In forno

Su una teglia disponiamo della carta forno e adagiamo le melanzane a barchetta.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.

Vediamo con in nostri occhi e assaporiamo con il nostro gusto che queste barchette di melanzane sono un piatto semplice e sbarazzino tutto da provare che può essere usato come contorno ma anche come cena leggera. Possiamo anche abbinarlo a questa pasta fredda con salmone e avocado. Qui troviamo la ricetta.