Forte ribasso nel giorno delle 3 streghe. Cosa attendere da ora in poi? Inizia una forte correzione sui mercati azionari oppure è un falso segnale? Se si osservano i grafici non possiamo che ritenere che sia iniziata una correzione e di non poco conto, se invece guardiamo gli oscillatori dobbiamo essere più cauti e attendisti. Tutto dipenderà da quello che accadrà fra lunedì e martedì. In questi 2 giorni, i mercati ci sveleranno le loro reali intenzioni. Ovvero, confermeranno il ribasso oppure lo negheranno. Dopo martedì quindi, “avremo le idee operative molto chiare”.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 18 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.430

Eurostoxx Future

4.067

Ftse Mib Future

25.035

S&P 500 Index

4.166,46

La previsione annuale proietta ancora un ulteriore massimo annuale fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 18 giugno.



La nostra previsione per la settimana del 21 giugno

Il massimo settimanale doveva formarsi fra lunedì e martedì ed il minimo nella giornata di venerdì.

Inizia una forte correzione sui mercati azionari oppure è un falso segnale? Ecco i livelli buy e sell

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione.

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 giugno superiore a 15.724.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 giugno superiore a 4.151.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 giugno superiore a 25.575.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 21 giugno superiore a 4.204,78.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Flat in ottica intraday ma aprire Short in ottica multidays. La giornata di contrattazione di lunedì dovrebbe essere laterale rialzista.

Come al solito si procederà per step.