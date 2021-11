Sono in molti a pensare che sia solo l’estate la stagione che sfibra maggiormente i capelli. Un errore, perché anche l’inverno è potenzialmente nemico della nostra chioma. Col freddo, infatti, i pori della pelle si difenderebbero chiudendosi. Cosa che accade ovviamente anche a quelli del cuoio capelluto. Il problema è che con i pori meno aperti, arriverebbe meno sangue ai bulbi. Azione che potrebbe comportare un capello meno dinamico e più sofferente. Dobbiamo quindi cercare di proteggere la nostra chioma anche con dei validi sistemi naturali. Queste bacche ricchissime di antiossidanti sarebbero il migliore alleato dei nostri capelli per mantenerli giovani. Senza considerare un antichissimo trucco per avere capelli forti e lucenti come gli Indiani d’America con queste due piante benefiche.

Tanta vitamina A e tanti ossidanti

Le bacche di Goji sono un alimento doppiamente utile per i nostri capelli:

li proteggono dagli agenti esterni e dall’invecchiamento con gli antiossidanti;

li rendono più forti e dinamici grazie alla vitamina A.

Il fatto che queste bacche siano state inserite tra i cosiddetti “supercibi” ha attirato ovviamente l’attenzione dei ricercatori. E in effetti, come segnalato nello studio che alleghiamo, queste bacche sarebbero particolarmente ricche di vitamine, antiossidanti e proteine. Tutti nutrienti che concorrerebbero alla salute del nostro capello.

Inizialmente le bacche di Goji vennero inserite nelle creme e nei prodotti cosmetici anti-età. Grazie, però ai nutrienti che abbiamo visto sopra, unitamente ai minerali, la ricerca scientifica si è accorta che anche la chioma trarrebbe beneficio da questo alimento. Non dobbiamo dimenticare che la famosa frutta, alleata della nostra salute, sarebbe preziosa anche per il benessere della pelle e dei capelli. È possibile assumere queste bacche sia come frutto, che in comode pastiglie. E per quanto riguarda i capelli, oltre a rinforzarli via bocca, potremmo tranquillamente utilizzare shampoo e balsamo ricchi di questa sostanza.

L’importanza della luteina e del betacarotene

Tra gli antiossidanti che caratterizzerebbero le bacche di Goji ce ne sono 2 particolarmente conosciuti per la loro efficacia: la luteina e il betacarotene.

La luteina è caratteristica nelle verze, nei broccoli, negli spinaci e nei cavoli. Tutti alimenti ben conosciuti per le loro proprietà benefiche.

Il betacarotene è un pigmento colorante caratteristico dei peperoni, ma anche dei meloni, delle pesche e delle albicocche. Tutti alimenti particolarmente salutari, benefici e gustosi.

