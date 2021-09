Il cervello è il vero e proprio centro di comando del nostro organismo. Ed è per questo che dobbiamo mantenerlo sempre in forma. Possiamo farlo con l’alimentazione. Ad esempio non solo uova e pesce ma anche questi 3 alimenti contengono la vitamina che protegge il cervello. Oppure possiamo provare a renderlo più efficiente “allenandolo” come si fa con il resto del corpo. E le nuove tecnologie potrebbero darci una mano enorme. Queste 5 app potrebbero farci diventare più intelligenti e manterranno il cervello sempre attivo. Vediamo quali sono e i vari tipi di allenamento che propongono. Con una premessa. Non faranno miracoli e non sostituiranno stili di vita sani o terapie mediche, ma sicuramente ci faranno divertire e terranno la mente decisamente impegnata.

La prima app da scaricare per allenare il cervello è Fit Brains Trainer. Il suo ideatore è Paul Nussbaum, neuropsicologo americano. L’app ha ottenuto premi in oltre 80 Paesi del Mondo. Scaricandola ci metteremo alla prova con 50 giochi e oltre 500 tipologie di allenamento mentale. Ma ciò che la rende interessante, oltre alla difficoltà dei giochi, è la possibilità di avere un resoconto giornaliero dettagliato dei progressi fatti. In più riusciremo ad allenare sia l’intelligenza cognitiva che quella emotiva. Assolutamente da provare.

Un altro programma molto interessante è Lumosity. Lo troveremo negli store in versione gratuita o a pagamento ed è stato progettato da un team di neuroscienziati. Lumosity è un’app facilissima da utilizzare. Una volta scaricata ci presenterà un programma di allenamento composto da 30 giochi. Completiamolo e l’app analizzerà i nostri risultati prima di prepararci una scheda personalizzata per colmare le lacune e migliorare i punti di forza mentali.

Molto simile a Lumosity, anche se forse ancora più semplice da utilizzare, è Elevate. La versione free offre quiz, puzzle, giochi di memoria ed esercizi di comprensione del testo. Anche qui potremo monitorare i nostri progressi giornalieri e potremo allenare sia le capacità matematiche che quelle linguistiche.

Skillz e Wordbrain

Se amiamo i giochi di logica e allo stesso tempo vogliamo allenare coordinazione e precisione Skillz è l’app che fa per noi. Skillz offre moltissimi puzzle e giochi per migliorare la memoria. Ma non solo. Ci permetterà anche di mettere alla prova i riflessi e le nostre capacità di lettura e risposta degli stimoli esterni. In più con i punteggi ottenuti potremmo sfidare i nostri amici.

Chi ama le parole ed è appassionato di lettura e scrittura deve assolutamente provare Wordbrain. È stato ideato dai creatori del famoso Ruzzle e ha come scopo quello di riconoscere le parole celate in una griglia di lettere casuali. I primi livelli sono facilissimi, ma man mano che il gioco va avanti la difficoltà sale e metterà alla prova anche i più esperti.

