La menopausa è un momento fisiologico che ogni donna si troverà ad affrontare nella propria vita.

Non potremmo, quindi, inquadrarla come una malattia, anche se per molte donne è un’esperienza difficile e di crisi.

Questo perché, spesso, tutti i cambiamenti della menopausa sia fisici sia emotivi ci piombano addosso e ci trovano del tutto impreparate.

Importante è, comunque, focalizzarsi su di sé per ritrovare la nostra versione migliore in questo momento delicato della vita.

Tuttavia, di frequente ci ritroviamo a lottare contro uno dei problemi più diffusi e fastidiosi legato alla menopausa e cioè l’aumento del peso.

Quei chili di troppo che si depositano sul corpo, di solito sulla pancia, e che sono molto difficili da contrastare.

Seguendo le linee guida proposte dalla Fondazione Umberto Veronesi, con questo articolo cercheremo proprio di dare una scossa a questo problema.

Incredibile ma vero, per perdere peso in menopausa non dobbiamo dare importanza solo alla bilancia

Prima di addentrarci tra i vari consigli proposti dagli esperti, sarebbe importante sottolineare l’esistenza di una regola d’oro.

Non esistono dei rimedi universali per contrastare l’aumento del peso in menopausa.

Quindi, con l’aiuto di un medico, dovremmo riadattare ogni singolo consiglio alle nostre caratteristiche individuali e al nostro stile di vita.

Detto ciò, passiamo subito al primo suggerimento che forse ci potrebbe lasciare un po’ a bocca aperta.

Infatti, incredibile ma vero, per perdere peso in menopausa non dobbiamo dare importanza solo alla bilancia.

E cioè non dobbiamo focalizzarci solo sui chili che perdiamo e che sono segnalati proprio da questo strumento.

Ma, soprattutto, sui centimetri che snelliscono il nostro girovita.

Questo sarebbe il modo migliore per monitorare i nostri progressi e trovare anche quello stimolo in più nel perdere peso in un momento delicato come la menopausa.

Allora, metro alla mano e iniziamo ad appuntarci da quanti centimetri partiamo e quanti ne perdiamo a poco a poco.

La dieta

Non guardare solo alla bilancia, però, non è l’unica cosa da fare. Gli altri suggerimenti da seguire riguardano, innanzitutto, l’alimentazione.

La dieta che potrebbe aiutare una donna in menopausa a dare una scossa al proprio organismo e a sbarazzarsi dei chili di troppo sarebbe quella mediterranea.

Seguire uno stile mediterraneo ridurrebbe, poi, anche il rischio di diabete e di malattie cardiache e tumorali ma aiuterebbe anche l’umore.

Quindi, i cibi da inserire in tavola sono:

tanta frutta e verdura;

cereali integrali;

legumi;

più pesce che pollame;

poche carni rosse.

I carboidrati

Aiuterebbe, poi, ridurre l’apporto dei carboidrati e puntare più su grassi e proteine, soprattutto di origine vegetale.

Queste darebbero all’organismo fibre, vitamine e minerali, incidendo positivamente su glicemia, colesterolo, e, naturalmente, sul controllo del peso.

Il digiuno

Gli esperti lo chiamano “digiuno intermittente” e sarebbe da preferire al digiuno settimanale.

In sostanza, dovremmo cercare di limitare le ore della giornata in cui mangiamo cercando di:

non saltare la colazione;

non tardare il pranzo;

cenare entro le 20.

Il movimento

Infine, non dovremmo mai dimenticarci di fare un po’ di esercizio fisico, anche in compagnia.

Camminare, andare in bicicletta o nuotare sono tutte attività che ci permettono di tenerci in forma non solo fisicamente ma anche mentalmente.