Pizza e spaghetti identificano gli italiani nel Mondo; ma anche il caffè ha la sua importanza in tal senso. Certo, tutti bevono il caffè, ma nessuno riesce ad emulare il profumo e l’aroma di un espresso italiano. Almeno una volta al giorno, tutti ci concediamo il classico rito della “tazzulella”, a partire dalla colazione con una corroborante scodella di caffelatte.

Consumato in quantità moderate, il caffè apporta anche ottimi benefici.

Tuttavia, il caffè non è soltanto la degna conclusione di un pasto o la scusa per concedersi una golosa pausa ristoratrice a metà mattina o metà pomeriggio. Quest’oggi, vorremmo infatti spiegare degli utilizzi alternativi del caffè che possono essere estremamente utili per risolvere alcuni piccoli guai quotidiani.

Ecco 6 utilizzi del caffè insoliti ma davvero efficaci che pochi immaginano

Il caffè ha un aroma intenso ed inconfondibile. Questa proprietà lo rende un ottimo assorbi odori. Il frigorifero è il luogo dove gli odori degli alimenti si disperdono e, se mal conservati, si contaminano tra loro. Per risolvere il problema, basterà sistemare all’interno del frigo un piccolo barattolo contenente un paio di cucchiai di polvere di caffè. Questo assorbirà gli odori sgradevoli e ne contrasterà la formazione. Se si avesse paura di rovesciare inavvertitamente il contenitore e spargere caffè ovunque, ecco un’altra soluzione altrettanto efficace.

Lo stesso discorso vale per i cattivi odori di cui si possono impregnare le mani. Un classico che accade dopo aver pulito il pesce o maneggiato aglio, porri e cipolla. In questo caso, basterà strofinare tra le dita un po’ di fondo del caffè rimasto nella moka e poi sciacquare con acqua.

I grani di caffè

Molte persone amano acquistare convenienti pacchi di caffè in grani e macinarlo poco per volta. Anche sotto questa forma, il caffè può risultare molto utile. Mettendo una manciata di chicchi in un sacchettino fatto con del tulle, degli scampoli di tessuto o una vecchia federa, potremo realizzare un originale portaspilli o un deodorante naturale per l’auto.

Assorbi umidità

Capita spesso di trovare sale e zucchero raggruppati in blocchi a causa di una eccessiva umidità. Si tratta di un problema molto comune soprattutto nella stagione fredda ma che, in alcune zone d’Italia, si presenta con più frequenza. Il classico “consiglio della nonna” suggerisce di inserire nei barattoli di sale e zucchero alcuni chicchi di riso. Ebbene, potremo ottenere lo stesso risultato inserendo sul fondo di tali contenitori qualche chicco di caffè.

Consiglio di bellezza

Concludiamo la nostra carrellata di utilizzi alternativi del caffè con un consiglio beauty. Il caffè in polvere può diventare un efficace scrub naturale utilissimo per eliminare le cellule morte. Basterà mescolarne un cucchiaio abbondante in un cucchiaio di olio. Amalgamare e massaggiare sul corpo – evitando però il viso – prima della doccia. Può andar bene il classico olio d’oliva ma, per una profumazione più gradevole, si consiglia l’olio di mandorle dolci.

E così, ecco 6 utilizzi del caffè insoliti ma davvero efficaci che pochi immaginano.

Approfondimento

