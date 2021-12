Lo spazzolino da denti è uno strumento certamente indispensabile per la nostra quotidiana igiene orale. Il suo acquisto, quindi, è una cosa che non va presa alla leggera. La bocca, infatti, è il punto di ingresso di migliaia di batteri nel nostro corpo. Per cui, lavarsi bene i denti, è il modo più efficace per mantenere la bocca sana, evitare malattie e risparmiare poi soldi dai dentisti.

Secondo gli specialisti in materia questo strumento andrebbe cambiato in media ogni 3 mesi.

Così facendo si è certi di prendersi cura dei propri denti in modo adeguato, senza rovinarli e prevenendo l’insorgere di infezioni batteriche.

Eppure, quando lo spazzolino diventa vecchio, pur non essendo più adatto a quella che è la sua funzione, potrebbe essere ancora sfruttato.

Molti li buttano non sapendo che gli spazzolini da denti anche se vecchi valgono oro per queste 3 funzioni

Riciclare, infatti, lo spazzolino da denti, potrebbe tornarci poi utile in almeno 3 casi, permettendoci di risparmiare qualche soldino senza acquistare prodotti specifici.

Quando lo dovremo cambiare e perciò non lo useremo più per la nostra igiene orale, basterà metterlo in acqua e portare questa ad ebollizione per avere la certezza di averlo ripulito da germi a batteri. Dopo aver fatto questo avremo uno strumento utile per altri scopi. Quali?

Vediamo il primo

Innanzitutto, lo spazzolino da denti è utilissimo per pulire i tartufi.

In un precedente articolo, abbiamo svelato il segreto per poter avere il tartufo in casa tutto l’anno. Ebbene, nessuno strumento può tornarci utile come lo spazzolino da denti per ripulire questo prodotto così pregiato dal terriccio che inevitabilmente si accumula sullo stesso. Ma non finisce qui.

Lo spazzolino da denti ormai inutilizzabile può, infatti, tornarci utile anche nella pulizia di alcune parti della casa dove è difficile togliere lo sporco con le mani.

Un esempio tipico potrebbe essere il bagno. Ci sono infatti alcuni punti sicuramente critici da pulire.

Quali gli angoli del box doccia, così come i punti in cui vanno a congiungersi gli igienici con le piastrelle del bagno, o ancora il bordo del wc.

Ebbene, questi punti certamente difficili da far brillare possono tornare alla perfezione proprio grazie allo spazzolino da denti. Laddove, quindi, diventa difficile strofinare con le mani, basta spruzzare il detersivo che utilizziamo di solito e poi passare lo spazzolino.

Difficile da credere ma, lo spazzolino da denti è utile anche per pulire il termocamino.

Noi ci preoccupiamo sempre della pulizia del vetro del termocamino. Ma questo vetro è incastrato in una struttura in ferro. Ebbene, spesso è quasi impossibile, per la composizione della stessa, poter pulire gli angoli dove inevitabilmente si accumula polvere e fuliggine.

Ebbene, possiamo ovviare a questo inconveniente utilizzando un vecchio spazzolino da denti.

Abbiamo visto quindi come molti li buttano non sapendo che gli spazzolini da denti anche se vecchi valgono oro per queste 3 funzioni.