Queste 2 razze di cane sono perfette per la guardia e una adora i bambini

I cani sono perfetti per chi cerca compagni fedeli e innamorati. Animali favolosi che sanno donare tantissimo amore al loro padrone anche se in alcuni casi non sono adatti ai bambini.

I cani, con il passare degli anni, sono passati dall’essere utili per la guardia e il lavoro a veri amici. Un animale molto diffuso nelle nostre case ideale per fare compagnia a persone anziane ma anche ai bambini. Ovviamente, prima di adottare un cagnolino sarà necessario assicurarsi quali siano le sue necessità. Per questo la scelta non deve essere affrettata ma ben ponderata. Alcuni cani si adatteranno meglio alla vita in casa rispetto ad altri. Oltre a tutto questo, alcune razze saranno più ideali per bambini e anziani rispetto ad altre.

Tra quelle perfette per la guardia, ma poco inclini ai giochi infantili, troviamo l’Akita Americano. Anche il Dobermann è perfetto per la guardia e, al contrario, adora i bambini.

Queste 2 razze di cane sono perfette per la guardia

L’Akita Americano è un cane di grossa taglia con pelo di lunghezza media. In molti casi difficilmente andrà d’accordo con altri animali e cani. Soprattutto, non si lascerà facilmente attrarre dagli sconosciuti. Nonostante le premesse potrebbero sembrare pessime, l’Akita Americano si affeziona davvero al suo padrone ed è un ottimo cane da guardia se correttamente addestrato.

Un cane che, tendenzialmente, gode di buona salute. Molto robusto e che, se alimentato bene, non ingrasserà. Tra i lati positivi di questo cane troviamo il fatto che abbaierà molto raramente e solo in caso di reale pericolo. Se si hanno bambini in casa meglio optare per un altro animale, perché l’Akita non ama essere approcciato in maniera brusca come, invece potrebbero fare dei bambini.

Dobermann

In pochi ci avrebbero scommesso, ma tra le razze perfette se in casa ci sono bambini troviamo il Dobermann. Cani molto attenti e leali, disposti a sacrificare la loro vita pur di salvare quella del loro padrone umano. Un cane molto attento anche ai bambini, ovviamente anche in questo caso meglio controllare cani e bambini mentre interagiscono.

Il Dobermann è molto diffidente nei confronti degli estranei, motivo per cui è necessario farlo socializzare sin da piccolo con le persone che frequenteranno di più la casa. Questo suo lato del carattere lo rende perfetto per fare la guardia. Stesso discorso con i gatti e gli altri animali presenti in casa. Il rapporto andrà sviluppato sin da cucciolo. Quindi, queste 2 razze di cane sono perfette per la guardia, ma il Dobermann è anche molto paziente con i bambini.