Per il tuo cane provi amore infinito? Allora dovresti comprargli questi 2 regali per fargli vivere al meglio l’estate!

Il tuo cane si divertirà un mondo grazie a questi due oggetti che lo rinfrescheranno nelle giornate più roventi.

L’essere umano non è l’unico che soffre per colpa del caldo. Quando le temperature diventano roventi e l’estate infiamma, anche i nostri amici a 4 zampe ne risentono. Quante volte ci è capitato di vedere il nostro cane o gatto steso sul pavimento a pancia in giù, in cerca di un po’ di refrigerio? Ebbene, esistono dei piccoli segreti per far vivere anche ai nostri amici animali un’estate in completa serenità e benessere.

Partiamo da un assunto: anche i cani sudano, ma in modo diverso dal nostro. In particolare, questi animali fantastici sudano solo sulle zampe, anche se molti pensano che sudino sulla lingua. La verità è che annaspare tirando la lingua fuori dalla bocca, per i cani è una sorta di toccasana. In questo modo, infatti, buttano all’esterno il calore in eccesso accumulato nel corpo, in una sorta di meccanismo di autodifesa. Ma c’è qualcosa che noi padroni potremmo fare per permettere loro di sopportare meglio il caldo? Certo, ecco in che modo.

Per il tuo cane provi amore infinito? Ecco le idee più fresche dell’estate per fargli trovare un po’ di sollievo

Il periodo delle vacanze non è mai facile per i nostri amici a 4 zampe. In primo luogo, si sta ancora combattendo la piaga dell’abbandono, una pratica tremenda diventata finalmente reato punibile per legge, tramite arresto o ammenda.

In secondo luogo, bisogna considerare anche le tipiche difficoltà che hanno i nostri animali a sopportare le temperature del periodo estivo. Ad esempio, portare il nostro amico a 4 zampe in vacanza con noi in qualche luogo fresco sarà un ottimo modo per farlo stare bene. Anche perché basta seguire i consigli degli esperti per organizzare in modo facile e veloce una vacanza coi nostri animali domestici. Scopriamo, però, come far soffrire meno il caldo al nostro cane attraverso alcuni semplici oggetti utili.

L’idea più rinfrescante in assoluto

Se noi andiamo in piscina, perché non dovrebbero poterlo fare anche i cani? Uno dei regali più piacevoli che potremmo fare al nostro amico è una bella piscina apposta per lui. Le piscine per cani sono un prodotto non ancora diffusissimo, ma chi l’ha provata giura che sia una rivoluzione.

Il nostro cane potrà concedersi un bagnetto rinfrescante, che diventerà sicuramente un momento divertente e giocoso in compagnia del suo padrone.

Il tappetino che tutti sognano

I cani soffrono molto il caldo, così come alcune razze di gatti. Entrambi questi animali, quando fa caldo, si stendono sul pavimento in cerca di un po’ di fresco. Quale miglior regalo, quindi, di un bel tappetino refrigerante? Quest’ultimo, infatti, contiene uno speciale gel che, grazie alla pressione esercitata dal cane, produce una sensazione di fresco. Con questo tappetino, il nostro amico troverà quel sollievo che tanto cercava.

Insomma, per il tuo cane provi amore infinito? Fagli questi due regali, si divertirà talmente tanto che non smetterai più di ridere!