Dolce e leale questa razza di cane è anche perfetta per fare la guardia contro i ladri

Tra le razze di cane meno diffuse troviamo il Pinscher austriaco molto dolce e bello ma poco tollerante con gli estranei.

Il cane è il migliore amico dell’uomo e anche uno degli animali più diffusi nelle case degli italiani insieme ai gatti. Dolci e capaci di rendere la giornata davvero indimenticabile. Non tutte le razze sono adatte a chiunque. Quando si decide di portare in casa un cucciolo si dovrà porre attenzione soprattutto alle caratteristiche intrinseche della razza in questione. Da un lato ci sono cani come il Maltese o il Basset Hound che si adattano bene a vivere in casa mentre per altri non si può prescindere dal movimento. Tra le razze meno conosciute ma molto docili e affettuose troviamo il Pinscher Austriaco originario, come suggerisce il nome, dall’Austria.

Dolce e leale questa razza di cane è davvero stupenda

Il Pinscher Austriaco è un cane di taglia media dal pelo corto con sottopelo e dagli occhi scuri. Molto buono è ideale anche per coloro che non hanno mai posseduto un cane. Infatti, a differenza di altre razze, tende ad obbedire senza particolari difficoltà. Come tutti i cani ama correre e fare movimento ma si adatta molto bene anche a vivere in appartamento a stretto contatto con il suo padrone. Questa sua caratteristica potrebbe renderlo ideale anche per una persona anziana a cui piace uscire di casa e fare passeggiate. In alternativa perfetto per chi vive in una casa con giardino o ampio cortile. Un cane molto protettivo nei confronti dei suoi padroni, dimostrerà il suo attaccamento in diversi modi. Oltre a scodinzolare e a fare mille feste sarà anche un ottimo cane da guardia.

Che sia in cortile o in casa tenderà ad abbaiare furiosamente in caso di presenze estranee. Questo ci permetterà di capire se attorno a casa stanno girando persone sospette. Dal punto di vista della salute non è un cane soggetto a particolari patologie. Sarà sufficiente fargli seguire una dieta equilibrata senza esagerare con il cibo. Un cane da compagnia molto intelligente che sa essere affettuoso ma anche protettivo. Il pelo avrà bisogno di essere spazzolato almeno una volta alla settimana per eliminare il pelo morto e il sottopelo in eccesso. Un cane tra i più longevi, può infatti arrivare anche ai 14 anni. Ovviamente l’aspettativa di vita sarà legata anche alle cure dategli e al singolo cane.

E con gli estranei?

Come si è scritto in precedenza si è di fronte ad un cane molto diffidente nei confronti degli estranei. Per questo motivo sarebbe preferibile abituarlo al contatto umano sin da piccolo. Nel caso in cui non fosse sufficiente si potrà portare il cane da un addestratore professionista. In questo modo si limiteranno i rischi di spiacevoli avvenimenti nei confronti degli estranei. Dolce e leale questa razza di cane andrà addestrata ad accettare gli estranei.