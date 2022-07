Altri bandi di concorso sono stati pubblicati nell’ultima edizione della Gazzetta Ufficiale. Varie le posizioni e i profili ricercati in tutta Italia e in diverse istituzioni. Si passa da profili con la laurea come funzionari fino a profili amministrativi con solo il diploma. Il rinnovo degli uffici pubblici è ancora in corso, per questo vediamo sempre nuovi bandi aperti. Se ambiamo al cosiddetto posto fisso è bene tener traccia dei bandi più interessanti e delle scadenze per partecipare. Ad esempio, mancano pochi giorni alla scadenza del bando per lavorare nell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Si tratta di 14 posti, sempre categoria C, e c’è tempo solo fino al 29 luglio per inviare la candidatura, solo per via telematica.

Concorso pubblico per 43 unità categoria C con solo il diploma in Liguria

Oggi vedremo quali sono i requisiti e le materie d’esame per partecipare a quest’ultimo concorso in Liguria. Si tratta di un bando dell’ASL3 Liguria alla ricerca di 43 unità come assistente amministrativo. Tra i requisiti generali troviamo quelli standard per partecipare ai concorsi pubblici. Ovviamente l’età minima, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o destituiti da impieghi nella PA. Tra i requisiti specifici, quello che ci interessa maggiormente è che si richiede solo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. A differenza di alcuni altri concorsi usciti negli ultimi tempi, la modalità di invio è diversa. Non modalità telematica, ma cartacea da inviare tramite PEC o come raccomandata. Per gli indirizzi specifici si rimanda al bando ufficiale pubblicato sul sito dell’ASL3 Liguria.

Modalità d’esame e scadenza invio candidatura

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è il 25 agosto 2022. Le prove previste sono due, una scritta e una orale, che verteranno su diverse materie. Ci sarà anche una valutazione dei titoli, per un massimo di 40 punti. Le prove d’esame, invece, peseranno 60 punti, 30 punti per prova. La prova scritta, come l’orale, si considererà superata con un punteggio di almeno 21/30. Tra gli argomenti d’esame troviamo elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale ed elementi di diritto amministrativo. Ma anche Codice di comportamento del dipendente pubblico e norme disciplinari, per citarne alcuni. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito ufficiale, nella sezione dedicata ai concorsi. È prevista un’eventuale preselezione in base al numero di domande che perverrà all’ufficio competente.

Insomma, ecco un nuovo concorso pubblico per 43 unità categoria C appena indetto e da non lasciarsi sfuggire. Qualcuno potrebbe pensare che sia quasi impossibile passare questi concorsi, ma tentar non nuoce. Chissà che questa non sia la volta buona per passarlo e avere un contratto a tempo indeterminato.

