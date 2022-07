Quest’azienda italiana famosa in tutto il Mondo per l’alta moda assumerà 400 figure professionali anche senza esperienza e diplomati

Le prospettive del mondo del lavoro non si arrestano, per fortuna. Come si suole dire, la ruota gira per tutti. Dopo il grave periodo che abbiamo attraversato, finalmente è tempo di cambiare rotta. Molte aziende si stanno dando da fare, grazie agli aiuti economici e agli investimenti, per ampliare le proprie vedute.

Il Governo, per superare la crisi economica dovuta alla pandemia, avrebbe pensato di sollevare le aziende con degli incentivi finanziari, come il PNRR. Da questo, sono stati sviluppati nuovi progetti che stanno permettendo alle imprese di espandersi nell’ambito del proprio settore.

Un esempio eclatante è il parco più grande d’Europa, che sarà costruito proprio in Italia e darà l’opportunità di trovare lavoro a circa 3.500 persone. Grazie a questi ed agli investimenti di privati, bambini e adulti potranno godersi delle giornate all’insegna del divertimento e, inoltre, molte persone potranno trovare un lavoro.

In ogni caso, le offerte di lavoro, ormai, sarebbero all’ordine del giorno ed è una grandissima notizia. In questo modo, l’obiettivo di ridurre la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, si avvicinerebbe sempre più. Come l’offerta di quest’azienda italiana famosa in tutto il Mondo, che ha rivoluzionato il campo della moda, la quale sarebbe alla ricerca di giovani.

Gucci

Il marchio Gucci, che ultimamente ha avuto gli occhi puntati addosso per il film sulla vicenda che ha avuto luogo negli anni ’90, si sta espandendo ulteriormente. Famosissima in tutto il Pianeta, la maison sta aprendo un nuovo stabilimento nelle Marche.

La città marchigiana di Recanati sarà arricchita di un nuovo centro di produzione di scarpe. Verrà, infatti, aperto un tomaificio entro il 2024. Tuttavia le 400 assunzioni avranno luogo entro quest’anno. I fortunati che saranno selezionati lavoreranno presso lo stabilimento, non prima di aver frequentato un corso di formazione.

Proprio per questo, l’offerta di lavoro è aperta anche a coloro che non hanno mai avuto esperienza nel settore, oltre ai diplomati. Infatti verranno assunti, preferibilmente, giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che siano alla ricerca di un lavoro.

Per presentare la propria candidatura bisogna recarsi presso la sezione Lavora con noi del sito web dell’azienda. Bisogna compilare la domanda online e allegare il proprio curriculum vitae. Dal sito, inoltre, sarà possibile visionare ulteriori posizioni aperte.

È davvero un’ottima opportunità. In questo modo, Gucci darà la possibilità di ridurre la disoccupazione giovanile, mentre i giovani potranno apprendere un nuovo mestiere, molto richiesto, soprattutto nell’alta moda.

