Comunemente vengono chiamati nei rossi o puntini rossi. Queste formazioni sono propriamente dette angiomi rubino. Ne esistono molti fra cui anche quelli con i peli ma questi puntini rossi proprio non ne fanno parte. Queste formazioni color rosso acceso hanno origine da malformazioni dei vasi sanguigni sottostanti. Talvolta sono piatti, talvolta in rilievo ma in genere rimangono molto piccoli. Gli angiomi piatti si sviluppano molto spesso sul viso e per questo motivo sono chiamati “macchie di vino”. Altrettanto frequente comunque è la posizione sul seno, sul tronco e sugli arti.

Ecco cosa sono i nei rossi sulla pelle e sul seno e in quali casi sarebbe meglio preoccuparsene ed eliminarli

Dobbiamo distinguere fra gli angiomi che compaiono nei bambini piccoli o addirittura neonati e quelli che fanno capolino in età adulta. Nei bambini solitamente si tratta di formazioni transitorie che non destano problemi e vanno scomparendo con la crescita. Difficilmente al compimento del decimo anno ci sono ancora.

Angiomi rubino negli adulti: sono benigni?

Non sono note le cause dello sviluppo degli angiomi rubino. Allo studio ci sono alcune ipotesi fra cui la predisposizione genetica, gli sbalzi ormonali oppure problemi al livello del fegato. Anche l’esposizione costante al sole e ai raggi UV potrebbe provocare la formazione di questi puntini rossi. Nella grande maggioranza dei casi di formazioni benigne. Se si trovino vicino agli occhi o nelle orecchie potrebbero allora esser rimossi per non interferire con la regolare funzione dell’organo limitrofe. Altro caso in cui potrebbero essere rimossi chirurgicamente, è quando per accidentali colpi o sfregamenti iniziano a sanguinare. In questi casi non ci si dovrà stupire dell’intenso sanguinamento.

Quando ci si deve preoccupare

Meglio procedere con una visita dermatologica o comunque consultare il medico se si verificano tali condizioni:

aumenti quantitativi, ossia si sviluppano sempre più punti rossi;

aumento qualitativo, ossia un angioma si ingrandisce in breve tempo di volume o forma;

un neo rosso diventa doloroso;

cambio di colore;

sanguinamento non dovuto a cause o fattori esterni.

In questo caso si procede ad indagini più approfondite come una biopsia per scongiurarne la natura maligna.

Quindi ecco cosa sono i nei rossi sulla pelle, anche se non sarebbero propriamente nevi.

