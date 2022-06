Opportunità di contratto a tempo indeterminato anche per diplomati con questi concorsi pubblici nel campo amministrativo con scadenza luglio

Ogni giorno vengono banditi tanti concorsi pubblici che danno la possibilità di trovare un lavoro stabile. Molti di questi riguardano il settore amministrativo e, infatti, sono proprio le Regioni, i Dipartimenti e le strutture interne ad indirli.

Partecipare ad un concorso pubblico è una grande occasione per provare a trovare il lavoro dei sogni, soprattutto quando viene offerto un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ed è proprio il campo amministrativo ad offrire, nella maggior parte dei casi, questo tipo di accordo tra le parti.

Tuttavia, la partecipazione ad un concorso non è l’unico modo per ridurre la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. Dovremmo prestare attenzione anche alle offerte di lavoro da parte delle grandi aziende. Nella situazione post Covid, il Governo ha voluto aiutare le imprese a risollevarsi dalla crisi economica susseguitasi. Ecco perché, attraverso gli investimenti, molte delle più grandi aziende italiane stanno ampliando i propri orizzonti.

Altre imprese, invece, stanno nascendo grazie agli aiuti del PNRR e degli investimenti dei privati. Come il parco italiano più grande d’Europa, i cui gestori sono alla ricerca di nuovo personale e saranno diversi i posti di lavoro e le figure professionali.

Sia le offerte di lavoro che i concorsi pubblici, inoltre, danno una possibilità anche ai giovani appena usciti dalla scuola superiore di secondo grado. Infatti ci sono opportunità di contratto a tempo indeterminato anche per diplomati, grazie al concorso indetto dalla Regione Liguria.

La Regione Liguria ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla ricerca di 5 Istruttori amministrativi da inserire nei Centri per l’impiego della sede di Imperia. Oltre ai requisiti generali richiesti da tutti i concorsi pubblici, quelli specifici sarebbero il possesso del diploma e delle credenziali SPID.

Per questo concorso si prevede una prova scritta e una orale, salvo una preselezione qualora le candidature fossero numerose. La prova scritta verterà su domande riguardanti la normativa in ambito del lavoro, il sistema unitario delle Politiche del Lavoro, il diritto amministrativo, il GDPR e diritto costituzionale.

Nella prova orale, oltre a queste materie, si verificheranno le conoscenze dell’inglese e dell’informatica, nonché le tecniche inerenti alla mansione da svolgere. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, a pena di nullità, telematicamente, nella sezione apposita del sito della Regione Liguria entro il 15 luglio.

Un altro concorso è quello indetto dall’Università di Firenze, finalizzato alla ricerca di 6 tecnici da inserire nell’area della gestione informatica. Oltre ai requisiti generali, è richiesto il possesso della laurea e delle credenziali SPID.

Per partecipare al concorso bisogna accedere al sito web dell’Università di Firenze e compilare la domanda online, in cui allegare il bollettino di versamento di 20 euro. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 7 luglio, dunque ci sono ancora pochi giorni per inviarla.

