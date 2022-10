Quest’azienda famosa cerca personale anche senza esperienza per tutta l’Italia

Al giorno d’oggi non è facile trovare un lavoro, soprattutto stabile. Il contratto a tempo indeterminato sembra essere un traguardo raro da raggiungere e invece dovrebbe essere al contrario.

Specialmente in Italia, il tasso di disoccupazione è ancora molto alto e i rapporti lavorativi sono pressoché precari. Ed è soprattutto la disoccupazione giovanile quella con la percentuale più elevata.

Questo è dovuto anche per la mancanza di esperienza, in quanto molti datori di lavoro cercano risorse che ne abbiano. Ma come fanno i giovani a fare esperienza in queste condizioni? Ecco perché molti sono attratti da quei lavori che non puntano all’esperienza, bensì alla formazione, in modo tale da crescere e accumularla, appunto.

Su questa scia, dovremmo prestare attenzione alle offerte di lavoro. Per esempio, il settore delle navi da crociera è alla frequente ricerca di personale anche senza esperienza. Basta avere il diploma o la laurea. Ma, fortunatamente, non è l’unica azienda a reclutare. Quasi ogni giorno le imprese offrono dei posti di lavoro, alcune con specifiche richieste e altre senza troppe pretese.

Unieuro

Anche quest’azienda famosa cerca personale anche senza esperienza, per quasi tutte le Regioni italiane. Unieuro, per chi non la conoscesse, è una grande azienda con diverse sedi sparse su tutto il territorio italiano.

All’interno, possiamo trovare tutti gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici di cui necessita un uomo e una casa. Lavatrici, frigoriferi, aspirapolveri, forni e poi piastre per capelli, phon, rasoi e così via. In costante crescita, Unieuro, ancora una volta, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Posizioni aperte

I giovani senza esperienza potranno essere accompagnati nel loro percorso di formazione, attraverso un tirocinio. Oltre a questi, si ricercano addetti alla vendita, addetti alla cassa, manager e magazzinieri. Le posizioni aperte sono previste in 13 Regioni, ossia Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abbruzzo, Lazio, Campania e Sicilia.

Quest’azienda famosa cerca personale anche senza esperienza per tutta l’Italia

Per presentare la propria candidatura, bisogna inserire nella barra della ricerca il sito web di Unieuro. Una volta aperto il sito bisogna cliccare sulla sezione apposita, “Lavora con noi”. Si compila il modulo e si allega il proprio curriculum vitae. Nella stessa sezione potremmo visitare anche eventuali altre opportunità di lavoro.

Inoltre, potremmo anche presentare una propria candidatura spontanea, ossia inserire il proprio CV nell’attesa di una possibile chiamata, qualora ve ne fosse bisogno da parte dell’azienda.

