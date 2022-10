In che fascia oraria si risparmia energia elettrica e gas sulla bolletta

Quando conviene fare la lavatrice? E quando invece accendere la lavastoviglie? Inoltre, quanto consuma il televisore che è acceso tutto il giorno? Sono queste solo alcune delle domande di scottante attualità sui consumi di energia elettrica.

E questo perché in Italia, dallo scorso 1° ottobre del 2022, per i clienti luce domestici nel mercato tutelato è arrivata la stangata. Con rincari, annunciati dall’ARERA, che sono pari al 59% per tutto il quarto trimestre del 2022.

Vediamo allora quando, se e come il consumo di elettricità è meno caro durante la giornata. Senza dimenticare pure di fornire alcuni consigli utili su come risparmiare il gas. Visto che pure per il metano i prezzi, allo stesso modo, sono al momento fuori controllo.

In che fascia oraria si risparmia energia in casa per alleggerire la bolletta

Nel dettaglio, per risparmiare gas in genere i contratti non sono basati su fasce orarie di consumo. E quindi per ridurre i consumi di gas occorre tagliare gli sprechi. Oppure abbassare per esempio di un grado la temperatura dei termosifoni nel periodo invernale.

Tutto cambia invece per la luce quando la tariffazione è proprio a fasce orarie. In tal caso è preferibile stare al di fuori della fascia oraria tra le ore 8 del mattino e fino alle ore 19 della sera. Questa è la risposta per chi si chiede in che fascia oraria si risparmia energia elettrica.

Quella indicata, infatti, per la tariffa luce multioraria è la cosiddetta fascia oraria di punta, in corrispondenza della quale l’energia elettrica costa di più. Inoltre, la tariffa più conveniente per la luce vale per tutto il giorno, e quindi per 24 ore, la domenica ed anche nei giorni festivi.

Pagare meno luce grazie alla tariffa multioraria del fornitore, ecco come e quando

Rispetto alla bioraria, la tariffa luce multioraria prevede tre fasce. Ovverosia la fascia oraria di punta sopra indicata. La fascia più conveniente va dalla mezzanotte alle ore 7 del mattino e dalle ore 23 alle ore 24. La terza fascia oraria, invece, quella intermedia che è comunque più conveniente rispetto a quella di punta, va dalle ore 7 alle 8 del mattino, e poi dalle ore 19 alle ore 23.

Per risparmiare ulteriormente energia elettrica, oltre alla fascia oraria, si può far leva pure sull’efficienza e sulla riduzione degli sprechi. A partire dalla scelta di elettrodomestici di classe A. Passando per l’azzeramento dei consumi in standby delle apparecchiature elettroniche utilizzando le ciabatte. Ovverosia con le multiprese puntando quando possibile sulle ciabatte smart che sono dotate di funzione di autospegnimento.

