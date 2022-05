Occhio a quest’offerta di lavoro di una famosa azienda che cerca 400 risorse anche senza esperienza tra diplomati e laureati

Non è una novità che il mondo del lavoro abbia le sue debolezze. In Italia, soprattutto, il tasso di disoccupazione, in modo particolare quello giovanile, è ancora elevato. Ricordiamo anche che la pandemia ha contribuito a dare un’ulteriore mazzata.

Abbiamo assistito a scene senza precedenti. Oltre alla situazione di stress, si è aggiunta una profonda crisi economica. Infatti, molte attività sono state costrette a chiudere, così come tanti lavoratori hanno subito un licenziamento.

Adesso, dopo due anni, sembra che la questione “lavoro” si stia ristabilizzando. Tuttavia, la disoccupazione rappresenta ancora un punto debole. Per cercare di ovviare a questa seria problematica, vi sono i concorsi pubblici, nonché le offerte di lavoro da parte di grandi aziende.

Alcuni di questi offrono di raggiungere un obiettivo fin troppo importante: il contratto a tempo indeterminato. Ecco perché dovremmo perseguire questa strada. Tuttavia, molti giovani non riescono a trovare lavoro, in quanto alcune aziende richiedono risorse con un’esperienza alle spalle.

Fortunatamente, non tutte le imprese prevedono questo requisito. Infatti, occhio a quest’offerta di lavoro, pubblicata dalla MSC Technology, che sta reclutando personale da inserire nel proprio organico. I giovani dovrebbero farsi avanti, in modo tale da accumulare esperienza.

Il settore crociere

Molte persone, almeno una volta nella vita, hanno fatto una crociera. In mezzo alle dolci acque, una gigantesca nave lussuosa naviga per raggiungere delle mete mozzafiato. Ristoranti, pub, casinò, spettacoli, discoteche, piscine e chi più ne ha più ne metta, sono le “attrazioni” della nave.

In Italia una delle aziende leader nel settore è la MSC, che sta ampliando le sue sedi. La prescelta è la città di Torino, per la quale verranno selezionate 400 figure professionali da inserire nel nuovo centro ad alta tecnologia.

I fortunati si occuperanno dell’aspetto digitale e tecnologico dell’impresa, anche allo scopo di contribuire alla causa ambientale, sostenendo l’ecosostenibilità. L’annuncio di lavoro è aperto sia ai diplomati che ai laureati nel settore informatico e scientifico. Un’altra bella notizia, come anticipato, è che il reclutamento interessa anche i giovani senza una precedente esperienza alle spalle.

Occhio a quest’offerta di lavoro di una famosa azienda che cerca 400 risorse anche senza esperienza tra diplomati e laureati

Dunque, chi è già un professionista, ma anche neolaureato, oppure diplomato in questo campo potrebbe provare ad inviare la propria candidatura. La domanda deve essere compilata telematicamente nella sezione “Lavora con noi” presente sul sito web di MSC.

In allegato bisogna aggiungere anche il proprio curriculum vitae. Inoltre, sul sito avremo l’opportunità di visionare ulteriori altre offerte di lavoro per altre postazioni. Insomma, un’offerta da non rifiutare, vista la grandezza dell’azienda.

Lettura consigliata

