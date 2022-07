Con l’arrivo del caldo ci sono tante ricette gustose e semplici adatte all’estate. Dopo il gelato, ciò che più di tutto viene consumato è la crema al caffè. Fresca e gustosa, è la scelta di molte persone quando si è al bar. Come dice il nome stesso, contiene caffeina. Quest’ultima agirebbe sul nostro organismo portando ad uno stato di eccitazione. Inoltre, favorirebbe il dimagrimento perché trasforma i grassi in energia, stimola la tiroide e andrebbe a facilitare la digestione. Esistono delle alternative light della solita crema al caffè, che restano comunque buonissime. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci servirebbero per questa ricetta:

200 ml di caffè freddo (si può anche scegliere la versione decaffeinata);

100 ml di acqua fredda;

200 ml di latte scremato (anche l’alternativa senza lattosio);

3 o 4 cucchiaini di stevia oppure 6 cucchiaini di zucchero.

Una volta che avremo tutti i nostri ingredienti sulla tavola possiamo procedere alla preparazione, vediamo come.

Irresistibile e da salvare è questa crema al caffè light senza panna più un’alternativa con l’acqua per gli intolleranti al lattosio

Come prima cosa prepariamo la macchinetta del caffè e la mettiamo sul fuoco. Dopodiché, una volta uscito, aggiungiamo lo zucchero e lo riponiamo in frigorifero dentro una bottiglia per farlo raffreddare. Dovrà essere molto freddo, quindi si può mettere anche nel congelatore. Prendiamo una ciotola con i bordi alti e versiamovi dentro il latte. Con delle fruste elettriche lo montiamo fino a quando non apparirà schiumoso. Non bisogna montarlo troppo perché altrimenti poi si smonta, quindi bisogna fare molta attenzione. A questo punto, riprendiamo il caffè e lo sbattiamo molto forte per renderlo schiumoso.

Aggiungiamo il caffè schiumoso al latte e continuiamo a frullare fino a quando tutto non sarà omogeneo. Può essere che il composto non sarà montato al massimo, questo è normale, non bisogna preoccuparsi. Si prende il composto pronto e si trasferisce in una bottiglia e si ripone in freezer per farlo congelare. È consigliato agitarlo, di tanto in tanto, per far in modo che sia perfetto quando lo andremo a consumare. Se ci serve per il giorno dopo, lo lasciamo per tutta la notte in freezer e lo frulliamo la mattina successiva. Irresistibile e da salvare è questa crema al caffè light, ma vediamo anche un’altra preparazione per chi non può bere latte.

Per gli intolleranti al lattosio

Esiste un’alternativa senza latte, fatta con l’acqua. In questo caso usiamo il caffè solubile (40 g), 250 ml di acqua e 200 g di zucchero. Mettiamo l’acqua in frigo e poi in freezer per 15 minuti. Dopodiché versiamo il caffè solubile dentro una ciotola e aggiungiamo lo zucchero e l’acqua fredda. Montiamo con le fruste fino ad ottenere una crema densa e schiumosa e il gioco è fatto.

Lettura consigliata

Ecco come fare il gelato in casa cremoso senza gelatiera e panna, economico, con pochissimi grassi e adatto per l’estate