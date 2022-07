Sono tante le mete da sogno in cui ci si immagina di arrivare prima o poi. Rilassarsi in riva al mare con la natura selvaggia che ci circonda è un sogno che molti vorrebbero diventasse realtà. È anche vero, però, che queste località sono spesso parecchio lontane da noi e trasferirsi significa cambiare totalmente vita.

Ma non per forza bisogna macinare chilometri per trovare la propria meta ideale. Vicino all’Italia ci sono Paesi mediterranei dove godersi la vita con 1.000 euro mensili, per esempio. E chi ama le isole non deve recarsi molto più distante.

In una splendida destinazione prossima al Belpaese potremmo passare una pensione da ricchi, poiché anche qui bastano 1.000 euro al mese per vivere bene.

Sole e caldo tutto l’anno

Sicuramente le avremo già sentite, o almeno avremo immaginato di viverci. È un gruppo di isolette tra Europa e Africa che ha conquistato il cuore di giovani e pensionati. Parliamo delle Canarie, un angolo di paradiso a sole 4 ore di aereo dall’Italia.

Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria sono le più frequentate dalla massa di turisti che si accalca qui ogni anno. Ma se volessimo un’oasi di pace in cui poterci rilassare un po’ di più, dovremo puntare a La Gomera. Bellissima ma sottovalutata, nasconde meraviglie naturali e culturali inimmaginabili. Niente da invidiare alle sorelle più famose.

Bastano 1.000 euro al mese per vivere bene e stare sempre al caldo in quest’isola paradisiaca vicinissima

Il primo motivo per cui varrebbe la pena trasferirsi alle Canarie e a La Gomera è il clima. Le temperature miti in ogni periodo dell’anno fanno sì che si stia divinamente anche nei mesi meno caldi. Inutile dire che il costo della vita qui è decisamente inferiore a quello nostrano. Per cui, con una pensione italiana anche modesta, si potrebbero passare anni decisamente felici.

La Gomera offre panorami variegati, tutti di grande impatto visivo. Dai villaggi tipici si passa alle meravigliose spiagge che fanno sognare. Inoltre, qui spiccherebbero addirittura 16 aree naturali protette, tra cui il Parco Nazionale de Garajonay, patrimonio dell’UNESCO dal 1986.

Il capoluogo è San Sebastián, una cittadina dal sapore antico e legata indissolubilmente alla scoperta dell’America. Questo è probabilmente il luogo ideale per soggiornare, data la buona presenza di strutture turistiche.

Un’altra meta imperdibile a La Gomera è la Valle Gran Rey. È una delle zone più note dell’isola e vanta scorci da togliere il fiato con alcune delle spiagge più belle delle Canarie. Tra queste La Playa, Charco del Conde e Playa del Inglés.

Ci sarebbe ancora molto da raccontare su La Gomera. Ma non vorremmo soffocare tutta la curiosità che si potrà soddisfare una volta messo piede qui.

