Estate, sole, caldo, ingredienti perfetti per cucinare una piccante avventura estiva in riva al mare e lontano da occhi indiscreti. Tutto merito di un’aumentata produzione di testosterone, l’ormone che regola il desiderio sia maschile che femminile.

Attenzione però, quella che all’inizio può sembrare una classica avventura, può rilevarsi invece una “super colla”. Il sogno è riportare a casa la sua preda per tutta la vita. Una persona che pensava solo a divertirsi lontano da casa, lavoro, abitudini, può ritrovarsi in un vortice di persecuzione. Neanche fosse l’amore perduto della persona conosciuta in una sola sera.

Come fare per liquidare con eleganza una storia d’amore estiva durata un week end

Consapevoli nel voler troncare una futile storia d’amore estiva durata una notte, vediamo allora quali sarebbero le tecniche per risultare eleganti ma allo stesso tempo autoritari.

La correttezza e la sincerità la devono far da padrone. Parlare con chiarezza e andare dritti al punto è sicuramente l’arma vincente! È opportuno scegliere un luogo frequentato da altre persone. In questo modo si eviterebbero sicuramente scenate o ambiguità che sarebbero assolutamente fuori luogo.

Questo non preclude il fatto di utilizzare modi e parole sempre gentili che, al contrario, porterebbe soltanto astio e nel peggiore dei casi anche una mentalità vendicativa.

Dal promettere mari e monti al nulla totale il passo può sembrare enorme, oppure no…

In un contesto fatto per lo più di divertimento attenzione anche alle promesse fatte in un momento di euforia. In questo caso, nel discorso da fare per liquidare il provvisorio amore estivo, non resta altro che mettersi una mano sul cuore e scusarsi riconoscendo i propri errori.

Al contrario, se sin da subito era stato messo in chiaro di non mettere in gioco i sentimenti, fondamentale mettere l’altra persona di fronte alle proprie responsabilità e alla parola data. Solo così potrà rendersi conto di non poter pretendere nulla oltre quella fugace avventura vacanziera.

E se niente funziona come fare per liquidare con eleganza una storia d’amore estiva durata un week end? Beh, l’ultima arma, la più potente, è dire che a casa, oltre ad un compagno/a ad aspettarci, ci sono anche i propri figli.

