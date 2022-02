In estate siamo soliti rinfrescarci con gelati, bibite, spremute, insalate varie con verdure ma anche di pasta o riso. All’arrivo dei primi freddi, però, ecco che le nostre abitudini cambiano. Desideriamo riscaldarci con cibi sostanziosi oppure brodosi, soprattutto la sera. Piatti ricchi di verdure e legumi possono apportarci tanti buoni nutrienti, così come i cereali.

Tra i tanti, si può trovare tutto l’anno l’orzo. Si utilizza macinato, sotto forma di caffè, perlato o integrale. Questo cereale contiene fibre, vitamine e minerali. Potrebbe essere utile nell’alimentazione di soggetti che soffrono di stitichezza, ma risulterebbe ricoprire anche un ruolo nella protezione di cuore e arterie, poiché potrebbe ridurre il colesterolo cattivo.

Per una gustosa zuppa ideale per le cene invernali, ecco gli ingredienti per 4 persone:

100 g di orzo perlato;

350 g di verza;

2 patate;

150 g di fagioli secchi;

50 g di pancetta affumicata;

una cipolla piccola;

uno spicchio d’aglio;

un gambo di sedano;

un rametto di rosmarino;

una carota;

un porro;

3 pomodori pelati;

1, 5 l di brodo vegetale;

4 fette di pane casereccio;

Grana grattugiato;

30 g di burro;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Questa zuppa non di ceci ma con orzo, verza e patate è un’idea gustosa per la cena e aiuterebbe l’intestino pigro

Vediamo come prepararla. Orzo e fagioli vanno messi in acqua per una notte. Il giorno seguente, tritare lo spicchio d’aglio, la cipolla, il sedano, il rosmarino. A parte tritare anche la pancetta affumicata. In una pentola riscaldare olio e burro e versare i due triti e farli rosolare. Lavare e privare della buccia carote e patate e tagliarle a dadini, mentre il porro a rondelle. Versare il tutto nella pentola.

A questo punto scolare l’orzo e i fagioli e unirli agli altri ingredienti insieme ai pomodori pelati schiacciati e a un pizzico di sale. Infine, aggiungere il brodo vegetale e coprire la pentola. Lasciare cuocere. Nel mentre, lavare la verza e tagliarla a listarelle. Andranno messe in pentola quasi a fine cottura. Intanto, tagliare il pane in 4 fette abbastanza grandi, imburrarle, spargervi del Grana grattugiato e tostarle in forno. Poi disporre le fette in 4 piatti fondi, versare la zuppa e insaporire con del pepe. Questa zuppa non di ceci ma con orzo e altri ingredienti riscalderà e sarà gradita al palato.