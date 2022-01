Ci sono dei piatti che non passano mai di moda e che si trovano presso popoli diversi, tipo quelli a base di pollo, riso, pesce e cous cous. Altri che, invece, per la reperibilità delle materie prime, si possono gustare solo in determinati posti del Mondo. Per quanto riguarda le insalate, sono una preparazione facile in cui gli ingredienti possono essere vari. Tante, infatti, sono le verdure che possono essere utilizzate, unite, magari ad altri alimenti. Basterà lasciarsi guidare dalla fantasia.

Un’insalata classica della cucina siciliana prevede l’uso anche della frutta, più precisamente di un agrume, l’arancia, un frutto ricco di proprietà. Le arance, contengono infatti vitamina C, vitamina A, potassio, calcio, fosforo e altri elementi tra cui il ferro. Questo minerale è presente anche in altri alimenti, come i vegetali, nella carne, nei pesci e anche nei legumi. Il suo assorbimento è favorito dalla presenza della vitamina C. L’insalata siciliana con le arance e le olive nere ha diverse varianti. C’è chi unisce la cipolla, chi i capperi oppure all’olio d’oliva abbinato anche all’aceto bianco. Quest’insalata è ottima come contorno a carni e pesci, e si può gustare anche rendendola un piatto unico mescolando delle fonti di proteine animali.

Per un’insalata di arance ricca di vitamina C e ferro si potrebbero aggiungere carciofi e altri buoni ingredienti

Ingredienti per un’insalata di arance e carciofi con olive nere:

4 arance;

4 carciofi;

15 olive nere denocciolate;

un limone;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Sbucciare le arance e pelarle. Tagliarle a pezzi grandi e porle in un’insalatiera.

Ora dedichiamoci ai carciofi privandoli delle foglie esterne e tagliando la punta. Poi bisognerà dividerli in due e togliere la parte con la barbetta. A questo punto tagliare i carciofi a fettine e immergerli in acqua con del succo di limone per evitare che si anneriscano. Unire alle arance le olive nere denocciolate, un pizzico di sale, di pepe e un po’ di olio extravergine d’oliva. Scolare i carciofi, unirli all’insalata e mescolare.

Quest’insalata è ottima come contorno a carni e pesci.

Altre idee

Per un’insalata di arance ricca di gusto e benefici ecco altre versioni:

prendere due petti di pollo, lessarli o grigliarli e aggiungerli sfilettati all’insalata;

oppure, scottare del salmone in padella, tagliarlo e unirlo alle arance e ai carciofi;

un’altra soluzione veloce è quella di utilizzare del tonno o sgombro in scatola;

un’alternativa gustosa è quella di unire a quest’insalata dei legumi. Vanno bene dei ceci, ma anche fagioli.