Durante questi mesi caldi la priorità è solo una: stare al fresco il più possibile. Per seguire questo bisogno anche i più golosi lasciano da parte i fornelli e preferiscono consumare dei piatti freschi e facili da fare.

Per venire incontro a questa esigenza oggi consigliamo una deliziosa ricetta che richiede il minimo uso della cucina. Scopriamo insieme perché questa zuppa fredda pronta in 10 minuti con solo due ingredienti è il vero piatto dell’estate. Vediamo insieme come possiamo portarla in tavola.

Gli ingredienti necessari per circa due persone

Per la zuppa:

a) 480 grammi di cetriolo;

b) 100 grammi di yogurt bianco al naturale;

c) un dado vegetale.

Per guarnire:

a) uno scalogno di medie dimensioni;

b) un limone, preferibilmente biologico e non trattato;

c) pepe, quanto basta;

d) sale, quanto basta;

e) aneto, quanto basta.

Questa zuppa fredda pronta in 10 minuti con solo due ingredienti è il vero piatto dell’estate

Iniziamo preparando il brodo vegetale. Per portare a fine questa operazione abbiamo optato per comodità per il formato più versatile: il dado da cucina.

Quindi prendiamo un pentolino di acqua e mettiamola sul fuoco. Al bollore buttiamolo dentro

Laviamo bene e asciughiamo sia la verdura che le erbe aromatiche. Dunque tritiamo lo scalogno e l’aneto. Poi affettiamo i cetrioli e ricaviamone dei piccoli dadini.

Prendiamo una pentola, versiamoci un goccio d’olio e mettiamo a rosolare lo scalogno. Quando sarà pronto aggiungiamo un mestolo di brodo.

Aggiungiamo anche il cetriolo e lasciamo andare questi due ingredienti per un paio di minuti.

Uniamo il resto del brodo mettendo anche l’aneto per insaporire. Lasciamo sulla fiamma per circa 15-20 minuti.

Prendiamo il liquido ottenuto e mettiamolo nel mixer aggiungendo lo yogurt fino ad ottenere la consistenza di una crema.

Salare e pepare a piacere aggiungendo anche della scorza di limone grattugiata.

