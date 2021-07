Con l’estate e l’arrivo della tanta attesa e temuta prova costume cominciamo tutti a provare a rimediare a tutti gli errori che abbiamo fatto durante l’inverno.

Questo è il periodo in cui le palestre si riempiono e i personal trainer lavorano più che mai.

Questo è anche il periodo in cui cominciamo a mangiare bene o a non mangiare sperando in un miracolo.

Purtroppo è importante sapere che per stare bene fisicamente abbiamo bisogno di uno stile di vita da mantenere tutto l’anno.

Chi vuole il fisico scolpito, snello e in forma deve accettare di dover fare un lavoro che è continuo nel tempo.

Quando questo non riusciamo a farlo purtroppo ci ritroviamo a dover correre ai ripari e cercare di rimediare nascondendo un po’ qua e là.

Cominciamo quindi a trovare diversi tipi di soluzioni per apparire nel miglior modo possibile quando ci scopriamo.

L’abitudine da abbandonare d’estate per far sembrare le gambe più snelle e lunghe

C’è chi ad esempio sceglie i costumi interi rispetto a quelli a due pezzi per nascondere la pancetta tanto odiata.

Chi preferisce costumi con pantaloncini più lunghi per nascondere le gambe con qualche chilo in più.

Chi addirittura non toglie il copricostume, rimanendo vestita anche in spiaggia.

C’è chi prova in tutti i modi a nascondere la parte superiore e chi invece quella inferiore.

Chi, per esempio, è fissato con avere le gambe toniche e snelle potrebbe iniziare ad evitare un’abitudine molto comune. Vediamo quindi qual è l’abitudine da abbandonare d’estate per far sembrare le gambe più snelle e lunghe.

Cosa evitare

Soprattutto chi non ha le gambe lunghe e neanche molto snelle la prima cosa che deve evitare è indossare qualcosa che spezzi la gamba.

Stiamo parlando quindi di braccialetti alla caviglia, cavigliere, sandali con il laccio tutto ciò che spezza la gamba fermandosi alla caviglia.

Dobbiamo perciò cercare di evitare di mettere in luce il polpaccio e dare alla gamba la linea che merita.