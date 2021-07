Molti di noi hanno almeno una macchina che ci permette di spostarci e di trasportare i sacchi della spesa, gli oggetti acquistati e tanto altro.

La macchina è la nostra seconda casa, all’interno teniamo le scarpe da ricambio, la felpa e tutto ciò che ci serve per stare comodi.

Una pulizia periodica è importante dato che questo spazio può essere attaccato da germi e batteri. Oltre alla pulizia è importante liberarsi dei cattivi odori, questo è possibile con la creazione di un deodorante fai da te del tutto naturale.

Ecco come creare un deodorante per la macchina in modo semplice ed economico

In commercio esistono tantissimi deodoranti per le macchine di diverse fragranze e di diverso costo.

Alcuni per una questione di comodità preferiscono acquistarli già pronti e utilizzarli poi direttamente nelle proprie auto. In realtà il deodorante per la macchina è molto semplice da preparare ma soprattutto economico.

In questo articolo indicheremo come possiamo creare un deodorante in pochi minuti con il solo utilizzo di due ingredienti. Basterà avere del bicarbonato e qualche goccia di succo di limone.

Composto di bicarbonato e limone

Il bicarbonato è molto versatile, oltre ad utilizzarlo in cucina e per la cura del corpo spesso lo utilizziamo per le pulizie di casa.

Questo ingrediente lo possiamo utilizzare per preparare un deodorante fai da te per la nostra macchina. Prendiamo un pentolino e versiamo dell’acqua, non appena questa sarà in ebollizione aggiungiamo gli ingredienti indicati, la scorza del cedro e tre cucchiai di bicarbonato.

Spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione, attendiamo che si raffreddi e filtriamo il deodorante in una bottiglietta con lo spruzzino. Questo sarà utile per deodorare facilmente la nostra auto. Ecco come creare un deodorante per la macchina in modo semplice ed economico!

Se lo preferiamo possiamo utilizzare una boccetta di vetro con il tappo di sughero così da avere un vero e proprio deodorante. Sul tappo di sughero possiamo scegliere di mettere qualche goccia di olio essenziale al bergamotto così da rendere la fragranza più intensa.