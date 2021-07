Con il passare degli anni, bisogna prestare attenzione allo stato di salute personale. Spesso abbiamo sentito dire che il corpo umano è una macchina perfetta e come tale dei controlli periodici andrebbero sempre fatti.

In realtà però pochi uomini ancora preferiscono sottoporsi a visite di controllo superata una certa età. Proprio secondo alcuni sondaggi, la maggior parte di questi ritiene di non avere bisogno di visite mediche o accertamenti mirati. La restante parte invece dichiara che molto spesso le donne di casa li spingono proprio ad accertamenti volti a costatare lo stato di salute.

Ma bisogna tenere bene in mente che i controlli nell’uomo sono tanto importanti quanto quelli delle donne. Una corretta diagnosi, a volte, potrebbe evitare grosse complicazioni o addirittura funzionare da salva vita.

L’urologo, questo medico sconosciuto a molti

Come è fondamentale per le donne recarsi presso un ginecologo per effettuare visite di controllo, lo stesso vale per gli uomini. Ma da dati raccolti è veramente bassa la percentuale di uomini che si rivolgono ad un urologo soprattutto dopo i 40 anni.

Spesso il motivo che viene dichiarato da questi uomini è l’imbarazzo nel rivolgersi ad un specialista che si occupa anche della sfera sessuale. Questa visita specialistica preventiva può salvare molti uomini dopo i 40 agendo d’anticipo su possibili complicazioni. Del resto, una corretta prevenzione può scovare sia patologie benigne sia patologie tumorali.

Come abbiamo appena detto, sottoporsi a questi controlli può salvare non solo da patologie tumorali come il cancro alla prostata, ma anche da possibili fastidi. Ad esempio il diffondersi di calcoli renali oppure problemi della sfera sessuale come disfunzione erettile o infertilità maschile.

Legati ancora ad una falsa credenza che l’urologo sia il medico per gli anziani, in realtà questo accompagna l’uomo durante tutto il suo percorso di vita. Proprio per questo a partire dai 40 anni e bene sottoporsi a controlli periodici per verificare il proprio stato di salute.

Inoltre, soprattutto in caso di familiarità con malattie urologiche come nel caso del tumore alla prostata, la prevenzione ed i controlli frequenti sono molto consigliati. Spesso agire in tempo in questi casi può salvare addirittura la vita.