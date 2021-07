L’orto che coltiviamo richiede cure e attenzioni e tenerlo in buono stato non è sempre semplice. I problemi che si devono affrontare sono molti, e a volte sono quasi invisibili. Infatti, la siccità e gli agenti atmosferici non sono le uniche insidie che devono sopportare i nostri ortaggi. Perché in agguato c’è un altro, temibilissimo nemico che non lascia scampo alle colture. Parliamo degli afidi e dei parassiti.

Una minaccia da arginare

Gli afidi sono tanto piccoli quanto letali per le verdure. Sono lunghi solamente pochi millimetri e proprio per questo sono difficili da vedere. Agiscono spesso indisturbati e possono proliferare ovunque. In poco tempo sono in grado di rovinare intere colture, succhiando la linfa vitale dalle piante e causandone il marcimento.

Questi animaletti che sembrano api sono risorse preziosissime per eliminare afidi e parassiti dell’orto

Fermare gli afidi non è per nulla scontato e i rimedi chimici a volte falliscono e non sono sicuri nemmeno per noi. Un aiuto importante però ce lo può dare la natura. Possiamo affidarci ad alcuni amici dell’orto che si cibano di questi parassiti. Sicuramente conosceremo le coccinelle, abili predatori. Forse, invece, non avremo mai sentito parlare dei sirfidi. Questi animaletti che sembrano api sono risorse preziosissime per eliminare afidi e parassiti dell’orto

Come attirare i sirfidi nell’orto

Per la loro forma e la colorazione giallo e nera vengono spesso scambiati per le più note api. Per la verità gli assomigliano molto e sono altrettanto utili per le piante. La differenza sta principalmente nell’assenza del pungiglione, per cui sono totalmente innocui per l’uomo.

Per introdurli nell’orto e permettergli di abbuffarsi degli odiatissimi afidi avremo diverse soluzioni. In inverno potremmo coltivare alcune verdure come il broccolo o il cavolfiore, le cui infiorescenze primaverili attirano i sirfidi. In alternativa potremmo piantare vicino alle verdure fiori come calendule, tagete e fiordalisi. I loro petali coloratissimi faranno da richiamo per i sirfidi, che li impollineranno.

