Ormai quasi costantemente sentiamo dire che la colazione è il pasto principale della giornata. Per cominciare bene un nuovo giorno è necessario garantire proprio appena svegli, il giusto apporto calorico e di nutrienti.

Molti ancora però tendono a saltare questo pasto fondamentale, consumando alla svelta alle volte soltanto un caffè al volo.

In realtà questa abitudine errata crea numerosi effetti negativi come la mancanza di forze e l’alternarsi continuo anche di sbalzi d’umore. Inoltre saltare la colazione non aiuta affatto a dimagrire. Anzi spesso questo comportamento ci fa arrivare a pranzo con più fame, facendoci mangiare la qualunque.

Spesso però per facilità o per mancanza di tempo facciamo colazione al bar con cornetto e cappuccino. D’altronde durante la pandemia era propria questa attività che ci mancava tanto e non vedevamo l’ora di poter ritornare a compiere questo rituale giornaliero.

Proprio questo tipo di colazione però non è la più salutare in quanto è piena di calorie e di sostanze dannose per la nostra salute.

In pochi minuti è possibile preparare una colazione salutare e piena di vitamine per affrontare al meglio la giornata. Andiamo quindi a vedere degli esempi di colazioni alternative e salutari al solito cornetto e cappuccino per partire al meglio.

Latte vegetale e biscotti secchi

Un’ottima alternativa al tradizionale latte vaccino è l’utilizzo di latti vegetali. Questi sono più leggeri dal punto di vista calorico ed inoltre sono una fonte naturale di vitamine e fibre. Per abbinarli correttamente è sufficiente realizzare dei biscotti secchi fatti in casa con frutta secca come mandorle o nocciole.

Crema di Budwig

Spesso sconosciuta a molti, questa crema è considerata la colazione migliore sotto il punto di vista energetico. Per realizzarla basterà frullare semplicemente un frutto di stagione, una banana e dello yogurt di soia. Successivamente aggiungere ad una ciotola il composto insieme a 2 gocce di limone, 2 cucchiai di semi di lino e dei fiocchi di cereali. Con questa semplice colazione arriveremo fino a pranzo sazi.

Porridge all’avena

Popolare su Instagram e presente in ogni profilo social, il porridge non è soltanto una colazione di tendenza. Molti credono che realizzarlo sia complicato ma in realtà è una ricetta semplice e veloce. Si prepara semplicemente con del latte e dei fiocchi di avena. Per un gusto sensazionale, aggiungiamo tutta la frutta di stagione che desideriamo per creare un piatto salutare e dolce, carburante per tutta la giornata. Ecco una serie di colazioni alternative e salutari al solito cornetto e cappuccino per partire al meglio.