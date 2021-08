Lo smalto sulle unghie è in grado di fare la differenza nella cura delle mani e nell’immagine della persona. Scegliere con cura i colori da indossare, la forma da dare all’unghia e la migliore nail art è fondamentale per avere mani al top. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono, allora, mostrare alle Lettrici la rivoluzionaria tecnica che si conferma protagonista anche per questa estate. Stiamo parlando delle unghie “ombré” o “ombré nails” e questa tendenza glam del 2021 regala unghie perfette e mani incredibilmente curate Ecco cosa serve sapere per ricrearla facilmente e comodamente a casa.

Che cos’è l’ombré nail art e come sfoggiarla al meglio

Questa tecnica è, in realtà, una vera costante nel mondo delle appassionate nella cura delle unghie. Ogni anno, però, torna con nuove varianti e piccoli dettagli che ne rinnovano sempre la bellezza. Molto brevemente si tratta di un perfetto gioco di sfumature che ripercorre le gradazioni cromatiche di un colore.

È possibile scegliere 2 colori oppure utilizzarne anche 3 o 4, purché sia pensabile intravedere almeno una gradazione cromatica di differenza. È possibile scegliere di usare un colore scuro per la parte dell’unghia immediatamente sotto le cuticole e chiara per il resto o viceversa. Il nostro consiglio è di partire con un colore chiaro alle cuticole e scuro verso la lunetta dell’unghia per sfilare maggiormente le dita delle mani.

Questa tendenza glam del 2021 regala unghie perfette e mani incredibilmente curate

Tra i colori protagonisti di questa nail art figurano, ovviamente, il rosa antico e l’azzurro pastello. A cambiare notevolmente l’aspetto è anche la forma: ballerina, mandorla, squadrata, ovale e così via. Con questo tipo di nail art noi suggeriamo di scegliere una forma appena ovale o a mandorla, perché sfina molto di più la mano. Per le donne più eccentriche è possibile pensare a effetti particolari, come quello marmorizzato o il marble.

Le ragazze che cercano qualcosa di più semplice devono assolutamente scegliere le sfumature del rosa e del latte. Quest’ultimo colore è la vera rivoluzione degli ultimi tempi, nonostante nasca come un colore tipicamente pensato per le spose.

È possibile personalizzare l’ombrè nail art con brillantini, strass o scegliere quella sui toni arcobaleno che regalerà una vera esplosione di colore.