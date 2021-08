Attenzione a questi valori di glicemia, creano rischio e impongono nuovi stili di vita

Facciamo attenzione a questi valori di glicemia perchè creano rischio e impongono nuovi stili di vita, se non vogliamo subire complicanze cardiovascolari. Quello della glicemia alta è un problema molto comune in Italia e porta facilmente a contrarre il diabete. Il consumo eccessivo di dolci durante il lockdown ha portato molte persone a soffrire di questa patologia. Ecco come prevenirla seguendo le utili indicazioni fornite dagli Esperti di Salute di Proiezioni di Borsa.

Misuriamo da soli i valori della glicemia

L’esame della glicemia dovremmo eseguirlo almeno una volta alla settimana dopo i 65 anni. Possiamo farlo da soli a digiuno grazie a un semplice apparecchio portatile, il glucometro, che si acquista in farmacia o sul web, e costa come una pizza margherita al ristorante.

Una sola goccia del nostro sangue ci dice tutto: se il valore supera 110 ma non arriva a 125 mg, bisogna cambiare subito stile di vita. Dunque, se si supera questo valore, il rischio di problemi cardiovascolari è in agguato.

Moltissimi diabetici sono latenti

In Italia il diabete colpisce il 5,3% della popolazione, percentuale che giunge al 16% per gli ultrasessantacinquenni.

Molte persone soffrono di una forma molto leggera di diabete e non lo sanno, non hanno mai indagato se ne soffrivano il padre o il nonno. Dunque, non si preoccupano di misurare i loro valori di glicemia. Un diabete ignorato o trascurato può accorciare la vita di 5-10 anni.

Una glicemia persistente, infatti, avvia problemi per i reni, i nervi, i vasi sanguigni, il cuore e non risparmia neanche la retina.

Per normalizzare i valori di glicemia dobbiamo smettere di forzare il pancreas, che produce insulina e crea fluttuazioni troppo forti nei valori della glicemia. Pertanto eliminare i dolci e privilegiare verdure, pesce e carni bianche è la prima mossa da fare.

Spesso, poi, la glicemia alta è associata al sovrappeso: al mattino bisogna prendere la sana abitudine di dedicare 30 minuti a una camminata veloce perché il metabolismo aumenta nelle 12 ore successive. Ecco una guida veloce per cambiare vita in una settimana.