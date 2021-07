Esiste un colore che conquista sempre più donne che lo scelgono nella manicure, sia per occasioni speciali che durante la vita quotidiana. Stiamo parlando dello smalto color latte, un mush have che è impossibile lasciarsi sfuggire. Per una mano immediatamente giovane e curata e unghie al top basta scegliere questo smalto elegantissimo che sfinerà pure le dita. I colori chiari e neutri tendono visivamente ad allungare la mano e a renderla più affusolata. Ecco tutti i segreti per portare questo colore di smalto nel migliore modo possibile e perché scegliere proprio lui per una perfetta manicure.

Non solo un colore da matrimonio

Sbaglia profondamente chi crede che lo smalto color latte sia perfetto solo per le spose durante il loro matrimonio. Questo colore è un validissimo sostituto dello smalto color nude che non passa mai di moda. Per variare leggermente il color latte è la scelta ottimale. Esso dona a ogni carnagione, quando la scelta ricade sulla giusta nuance. Le esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono aiutare in questa difficile scelta.

Due cose sono, però, importantissime: la rimozione delle pellicine e l’applicazione di una buona base top coat. Il primo passaggio è fondamentale per curare la mano perfettamente. Con lo smalto bianco latte bisogna avere qualche piccola accortezza in più durante questa fase e in quella della stesura della base. Quest’ultima serve ad attenuare discromie ed eventuali imperfezioni dell’unghia. Il bianco tenderebbe altrimenti ad accentuarle maggiormente.

Per una mano immediatamente giovane e curata e unghie al top basta scegliere questo smalto elegante

A chi sta bene lo smalto color latte? Potenzialmente a tutte le donne! Basta solo scegliere la gradazione di bianco latte che meglio sposa la propria carnagione. Ovviamente non deve trattarsi di bianchi ottici o del bianco gesso. Il bianco latte è una sorta di colore velato e trasparente che ricorda proprio l’omonima bevanda.

Per le carnagioni chiare suggeriamo di puntare su colori bianco latte con sottotono freddo. Vale esattamente il contrario per le carnagioni scure. È possibile aggiungere qualche nail art per arricchire la semplicità del colore.

Ovviamente, con questo colore è fondamentale mantenere sempre la mano pulita e perfettamente idratata. Per chi, invece, intende valorizzare l’abbronzatura è preferibile puntare su colori estivi come questa tonalità romantica e gettonata, immancabile durante l’estate 2021.