Anche se fa dimagrire questa brutta abitudine potrebbe mettere a rischio il cuore soprattutto d’estate 

Mangiare bene e in modo equilibrato e svolgere un’attività sportiva sono delle regole fondamentali per chi sogna una vita longeva e lontana da rischi. Questo tuttavia non implica soltanto rinunce e sacrifici, ma semplicemente un modo di vivere sano e attivo. Grazie ai prodotti offerti dalla natura per ogni stagione non risulta neanche difficoltoso. Come ad esempio le melenzane, tipicamente estive, altamente diuretiche e ricche di fibra, in grado di sgonfiare la pancia e facili da preparare. Basterà prediligere le cotture sane dei cibi, evitando le fritture ed eccessivi condimenti come il sale e lo zucchero.

Avere poi uno stile di vita attivo non vuol dire trascorrere ore di duro allenamento in palestra o mettere sotto sforzo il fisico. Infatti pochi sanno che anche se fa dimagrire questa brutta abitudine potrebbe mettere a repentaglio la salute del cuore soprattutto d’estate. Determinati comportamenti che si ritengono sani per la salute talvolta potrebbero essere talmente nocivi da portare addirittura alla morte. In particolare mettere sotto sforzo il proprio fisico, in particolare il cuore, potrebbe creare l’effetto contrapposto e mettere in serio pericolo la salute.

Uno stile di vita attivo, insieme ad un’alimentazione sana, può apportare incredibili benefici alla salute in generale e al sistema cardiovascolare in particolare. Tuttavia mettere il cuore troppo sotto sforzo può essere pericoloso. Infatti se la corsa è considerata d’aiuto per chi è a rischio di malattie cardiache è necessario che sia evitato l’affanno eccessivo. Ovvero non bisogna sottoporsi a sforzi esagerati, imparando ad ascoltare i propri battiti. Il segnale che si sta andando oltre il normale sforzo sostenibile è sicuramente il battito cardiaco eccessivo, nonché la presenza di affanno forte che impedisce di parlare.

Talvolta il desiderio di dimagrire o di superare i propri limiti può giocare brutti scherzi. Per rendersi conto che si sta esagerando si potrebbe provare ad intonare una canzone. Se l’affanno non ci consente di articolare le parole sarà opportuno fermarsi. Un altro errore assolutamente da evitare è quello di indossare capi come tute dimagranti o impermeabili nella convinzione che più si suda più si dimagrisce. Infatti quando si suda ciò che si perde sono esclusivamente i liquidi e i sali minerali necessariamente da integrare.

Questo comportamento è estremamente pericoloso soprattutto d’estate. Il corpo viene messo sotto sforzo e non riesce a smaltire il calore. La temperatura corporea potrebbe superare i 40 gradi con conseguenze fatali come infarto o perdita di conoscenza. Pertanto, quando si opta per la corsa sarà bene assicurarsi di non mettere sotto sforzo il cuore, usare capi traspiranti, evitando le ore più calde.

