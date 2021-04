R. R. Tolkien, studioso, letterato e famoso scrittore, non avrebbe mai immaginato tutto questo successo per i suoi libri.

Il Signore degli Anelli ha aperto le porte al genere fantasy, rivelando un mondo che fino a prima era sconosciuto a molti lettori. Una vera e propria fonte di creatività, un’aurea d’ingegno avvolge la figura del professore inglese in tutto il mondo.

L’uscita della trilogia, ormai famosa, ha generato l’aumento dei fan, il chiodo fisso per la Terra di Mezzo ha spopolato tra i giovani e non solo.

La serie Amazon del Signore degli Anelli è già record

Questa serie tv che tutti stanno aspettando e che farà impazzire il mondo ha ottenuto un record incredibile, la trama è già stata rivelata in questo articolo.

Lo splendido scenario della Nuova Zelanda sarà protagonista delle riprese, come nel film.

Secondo le indiscrezioni, il cast è formato da più di mille persone e 700 dipendenti, ma il vero record assoluto è il budget per la produzione.

Il costo previsto per la realizzazione della sola prima stagione si aggira intorno ai 460 milioni di dollari americani, una cifra da fare girare la testa. I costi dei diritti d’autore sono esorbitanti e sfiorano i 250 milioni di dollari.

Bisogna dire che ancora non si è stabilito il budget finale totale, quindi si potrebbe alzare ancora di più l’asticella. Si prevede che il record entrerà nella storia della tv.

Le serie tv più costose di sempre

Ma oltre questa serie tv che tutti stanno aspettando e che farà impazzire il mondo ha ottenuto un record incredibile, troviamo altre produzioni.

The Crown, la serie Netflix che ha avuto come protagonista la regina Elisabetta 2°, ha avuto dei costi da capogiro. Si parla di 130 milioni di dollari per la realizzazione della prima stagione. Di certo a renderla costosa hanno influito i costumi di scena, elaborati con cura e precisione, ma anche ambientazioni e attori.

Con un costo totale di circa 120 milioni di dollari, The Get Down racconta la storia dell’hip hop newyorchese, ma fu soppressa dopo la prima stagione. Le apparizioni di celebrità hanno influito a rendere la serie troppo costosa rispetto le attese.