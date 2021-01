Gli appassionati stavano attendendo questo giorno con ansia e trepidazione. Chi è un fan del Signore degli Anelli può capire perfettamente l’euforia nello scoprire che la serie TV che si affiancherà ai film della saga è in arrivo. E per mesi, in molti si sono chiesti di cosa avrebbe parlato. Beh, il mistero è stato svelato. Ora è possibile conoscere le vicende che verranno raccontate negli episodi ancora da concludere, ideati da John Payne, con Max Baldry e Joseph Mawle. Ma se le riprese sono ancora in atto, finalmente è stata rivelata la trama della nuova serie tv tratta dal Signore degli Anelli.

Il Signore degli Anelli, la fortuna del libro e del film

“The Lord of the Rings” fu scritto da J. R. R. Tolkien. Pubblicato tra il 1954 e il 1955, il romanzo riprende una precedente opera dell’autore, “Lo Hobbit”, presentando al lettore un mondo completamente nuovo, mitologico e leggendario, in cui la Compagnia dell’Anello tenta di riportare la pace nella Terra di Mezzo. I tre volumi che compongono il romanzo hanno riscosso un successo senza precedenti, rendendo l’opera di Tolkien una delle più apprezzate e influenti dello scorso secolo. La storia ebbe un clamore tale che venne ripresa più volte per fumetti, composizioni musicali, spettacoli teatrali e, soprattutto, per film cinematografici. E ora, anche il mondo delle serie TV è pronto ad accoglierla.

La trama della nuovissima serie TV

La storia che si svolge nella Terra di Mezzo diventa serie TV, e già questo, per chi aveva seguito con amore i film, è un grandissimo regalo. Ma sapere ora cosa li attende è ancora meglio. Infatti, la serie TV sarà ambientata migliaia di anni prima rispetto ai film, e mostrerà un’era completamente diversa da quella raccontata da J. R. R. Tolkien e poi dal regista Peter Jackson. Infatti, in questi episodi, gli spettatori assisteranno alla Seconda Era della Terra di Mezzo, alla nascita dei grandi regni caduti in rovina molto prima dell’arrivo degli Hobbit, con i protagonisti messi alla prova dinanzi a continui ostacoli.

Il maggiore di questi, sarà il ritorno della malvagità nella Terra di Mezzo, in un periodo in cui invece tutto era calmo e la pace regnava sovrana. Si conosceranno nuovi personaggi, mai comparsi nei film, ma al tempo stesso si incontreranno alcuni volti noti ai fan della saga, mentre sorprese e avventure si susseguiranno in una serie TV che già promette bene.

Finalmente è stata rivelata la trama della nuova serie tv tratta dal Signore degli Anelli. Ora bisognerà solo attendere qualche mese per scoprire tutti i dettagli e godersi questa nuova creazione.

